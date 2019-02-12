فروش اینترنتی گوشت قرمز متوقف شد/عدم تامین گوشت از سوی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، طرح فروش اینترنتی گوشت قرمز که چند روز بیشتر از آغاز نگذشته ، با اختلالاتی روبرو شده است. این طرح هفته گذشته در وبسایت بروزرسان آغاز شد و قرار بود از امروز نیز در وبسایت مسترقصاب آغاز شود اما به گفته یکی از متصدیان این سایت، به دلیل عدم تامین گوشت از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، این طرح فعلا لغو شده است.

یکی از متصدیان سایت مسترقصاب در پاسخ به تماس تلفنی خبرنگار مهر که سوال کرد چرا امکان ثبت سفارش گوشت روی وبسایت وجود ندارد، گفت: اجرای این طرح فعلا لغو شده است و ما منتظر تحویل بار از سوی شرکت پشتیبانی امور دام هستیم و هنوز سهمیه به ما اختصاص داده نشده است.

وی افزود: قرار بود امروز به ما سهمیه داده شود که هنوز این اتفاق رخ نداده و گفته شده باید صبر کنیم و نمی دانیم که موضوع چیست.

مسئولان این سایت، لینک مربوط به ثبت سفارش گوشت تنظیم بازاری را از روی وبسایت خود حذف کردند. قبل از حذف این لینک، صفحه مربوط به ثبت سفارش از دسترس خارج شده بود.

گزارش خبرنگار مهر حاکی است وبسایت بروزرسان نیز دچار اختلال شده و شهروندانی که به این وبسایت مراجعه می کنند نمی توانند اقدام به ثبت سفارش گوشت تنظیم بازاری کنند و با عبارت «فاقد برنامه تامین» مواجه می‌شوند.

خبرنگار ما برای اطلاع از علت توقف اجرای طرح با مسئولان شرکت پشتیبانی امور دام(وزارت جهادکشاورزی) تماس گرفت اما کسی پاسخگو نبود.

نمایی از صفحه ثبت سفارش گوشت تنظیم بازاری وبسایت مستر قصاب

نمایی از وبسایت بروزرسان- دقایقی قبل از انتشار خبر