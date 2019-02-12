توزیع داروهای مکمل برای گروه هدف جمعیت روستایی و شهری اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، فرید یوسفی با اشاره به توزیع مکمل‌های دارویی در معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد اظهار کرد: داروهای مکمل برای گروه هدف جمعیت روستایی اسدآباد به مبلغ ۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال تهیه و توزیع شده است.

وی با بیان اینکه داروهای مکمل برای گروه هدف جمعیت شهری شهرستان نیز به مبلغ یک‌میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال تهیه و توزیع شده است گفت: اقلام داروهای مکمل در پایگاه‌های سلامت شهری و خانه‌های بهداشت روستاها به صورت رایگان توزیع می‌شود.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد با اشاره به اینکه قطره ویتامین AD، قطره مولتی ویتامین، قطره فروس سولفات(قطره آهن) برای کودکان توزیع می‌شود از توزیع پرل ویتامین D۳ برای دانش‌آموزان، میانسالان، سالمندان و زنان باردار خبر داد.

وی افزود: قرص آهن برای زنان باردار و دانش‌آموزان، قرص کلسیم+دی برای سالمندان، قرص مولتی ویتامین برای سالمندان، کپسول مولتی ویتامین مینرال و قرص یدوفولیک برای زنان باردار توزیع می‌شود.

یوسفی با اشاره به اینکه آزمایشگاه طبی و پاتوبیولوژی بیمارستان حضرت قائم(عج) از نظر امکانات و تجهیزات مدرن، جزء آزمایشگاه‌های سرآمد مراکز دولتی استان همدان است، گفت: دستگاه کواگولومتر فول اتومات برای ارائه خدمات به بیماران قلبی با ۲۸۰ میلیون ریال پس از استقلال دانشکده به این آزمایشگاه اضافه شده‌ است.

وی با اشاره به خرید دستگاه سدیمان ریدر با اعتبار افزون بر ۳۵ ملیلیون ریال عنوان کرد: دستگاه بیلیروبینومتر نیز با اعتبار افزون بر ۳۰ میلیون ریال بعد از استقلال دانشکده خریداری شد.