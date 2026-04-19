۳۴۰ هزار واحد مکمل دارویی در شهرستان دیّر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال گذشته بهمنظور ارتقای سطح سلامت عمومی و بهبود تغذیه گروههای هدف، بیش از ۳۴۰ هزار واحد انواع مکمل های دارویی به ارزش هفت میلیارد ریال تامین و توزیع شدهاست.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: قرصهای فروس سولفات، فولیک اسید، کلسیم د، یدو فولیک، فرفولیک، کپسول مولتی ویتامین مینرال، قطره های مولتی ویتامین ، AD و فروس سولفات از جمله این مکمل ها هستند.
ناظمیانپور اضافه کرد:این مکملها پس از تأمین، میان مراکز خدمات جامع سلامت، خانههای بهداشت و پایگاههای سلامت شهرستان توزیع و در اختیار گروههای هدف برنامه قرار گرفته است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر اعلام کرد: هدف از این اقدام، تقویت برنامههای مراقبتی و پیشگیری از کمبودهای تغذیهای در جامعه است.
ناظمیان پور تصریح کرد: تمامی گروههای سنی مانند کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان، سالمندان و زنان باردار به عنوان گروههای هدف تحت پوشش این برنامه قرار دارند.
بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر از تامین و توزیع بیش از ۳۴۰ هزار واحد انواع مکمل های دارویی به ارزش هفت میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
