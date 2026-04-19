۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

۳۴۰ هزار واحد مکمل دارویی در شهرستان دیّر توزیع شد

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر از تامین و توزیع بیش از ۳۴۰ هزار واحد انواع مکمل های دارویی به ارزش هفت میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال گذشته به‌منظور ارتقای سطح سلامت عمومی و بهبود تغذیه گروه‌های هدف، بیش از ۳۴۰ هزار واحد انواع مکمل های دارویی به ارزش هفت میلیارد ریال تامین و توزیع شده‌است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: قرص‌های فروس سولفات، فولیک اسید، کلسیم د، یدو فولیک، فرفولیک، کپسول مولتی ویتامین مینرال، قطره های مولتی ویتامین ، AD و فروس سولفات از جمله این مکمل ها هستند.

ناظمیان‌پور اضافه کرد:این مکمل‌ها پس از تأمین، میان مراکز خدمات جامع سلامت، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت شهرستان توزیع و در اختیار گروه‌های هدف برنامه قرار گرفته است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر اعلام کرد: هدف از این اقدام، تقویت برنامه‌های مراقبتی و پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای در جامعه است.

ناظمیان پور تصریح کرد: تمامی گروه‌های سنی مانند کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان، سالمندان و زنان باردار به عنوان گروه‌های هدف تحت پوشش این برنامه قرار دارند.

