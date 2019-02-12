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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۱۴

داوران هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال؛

بنیادی‌فر برای پرسپولیس سوت می زند/ قضاوت بازی حساس برای خورشیدی

بنیادی‌فر برای پرسپولیس سوت می زند/ قضاوت بازی حساس برای خورشیدی

اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال از سوی کمیته داوران مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بنا بر اعلام کمیته داوران اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۵ بهمن

* پرسپولیس – استقلال خوزستان ؛ ساعت ۱۶ – ورزشگاه آزادی
داور: موعود بنیادی فر کمک ها: تورج عیوض محمدی - علی دودانگه کمک داوران اضافی:​ سعید رحیمی مقدم – شاهو اصلانی داور چهارم: هادی طوسی ناظر: حسن کامرانی فر

* صنعت نفت آبادان – پدیده مشهد ؛ ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه تختی
داور: محمدحسین ترابیان کمک ها: بابک داوری – قهرمان نجفی کمک داوران اضافی: سیدمیرغفاری – جواد رحیم زاده داور چهارم: جلیل شعرانی ناظر: یدالله جهانبازی

جمعه ۲۶ بهمن

* سپیدرود رشت – ماشین سازی تبریز ؛ ساعت ۱۶ – ورزشگاه سردار جنگل
داور: وحید کاظمی کمک ها: سعید علی نژادیان – امیر محمد داودزاده کمک داوران اضافی: یاسر همرنگ – محمدباقر پورباقر داور چهارم: یعقوب حجتی ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* تراکتورسازی تبریز – استقلال تهران ؛ ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه یادگار امام
داور: اشکان خورشیدی کمک ها: محمدرضا منصوری – علیرضا ایلدروم کمک داوران اضافی: پیام حیدری – کوپال ناظمی داور چهارم: جواد مداح ناظر: محمدرضا فلاح

* پیکان تهران – فولاد مبارکه سپاهان ؛ ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهدا
داور: حسین زرگر کمک ها: حسن ظهیری – یعقوب سخندان کمک داوران اضافی: علی بای – کیوان علی محمدی داور چهارم: محمدرسول ذورقی ناظر: رحیم رحیمی مقدم

شنبه ۲۷ بهمن

* پارس جنوبی جم – نساجی مازندران ؛ ساعت ۱۶ – ورزشگاه تختی
داور: سیدمهدی مرجانزاده کمک ها: مهدی الوندی – مهدی شفیعی کمک داوران اضافی: روح الله شریفی – عبدالنبی پورخلف داور چهارم: محمد هاشمی نسب ناظر: سعید بطحایی

یکشنبه ۲۸ بهمن

* فولاد خوزستان – نفت مسجد سلیمان ؛ ساعت ۱۶ – ورزشگاه غدیر
داور: محمدحسین زاهدی فرد کمک ها: فرهاد مروجی – براتعلی مولوی کمک داوران اضافی: حسین زیاری – حسین زمانی داور چهارم: حسین مرادی ناظر: نادر جعفری

کد مطلب 4540256

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