ورود خودروی جدید امکان پذیر نیست/ خودروهای گمرکی ترخیص می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، سید مهدی نیازی در خصوص مصوبات هیئت وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک اظهار کرد: مصوبه ترخیص این خودروها توسط هیئت وزیران در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ ابلاغ شد. این مصوبه در تاریخ ۲۷ دی ماه اصلاح و در این اصلاحیه تاریخ قبض انبارها به ۱۶ مرداد تغییر کرد. در بند ۷ مصوبه هیئت وزیران، ابلاغ این مصوبه به وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و دستور العمل در تاریخ ۹ بهمن از طریق ایشان ابلاغ و در رسانه ها نیز منعکس شد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ روز است بر اساس این دستورالمعل و مصوبه دولت، عملیات ثبت سفارش برای خوردوهای موجود در گمرک اجرائی شده است، گفت: این مصوبه برای واردات جدید خودروهای جدید نیست و صرفا برای خودروهایی است که دارای قبض انبار بوده و موجود در گمرک هستند. بنابراین تغییری در سیایت ها ایجاد نشده و مصوبه ای برای واردات خودرو نداریم.

مدیر کل دفتر مقررات، صادرات و واردات از نکات پیش بینی شده در این دستورالعمل را اصالت قبض انبارها را شمرد و افزود: تایید اصالت قبض انبارها با گمرک و اعلام منشأ ارز توسط وارد کنندگان در بانک مرکزی انجام می شود. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم در خصوص خدمات پس از فروش و نمایندگی این خودروها بررسی و اقدام می کند و برای ترخیص خوردوها مجوز و تاییدیه می دهند و در نهایت این خودروها زیر نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خریداران خودرو با ضوابط این سازمان تحویل می شود.

نیازی خاطرنشان کرد: این دستورالعمل از طریق شبکه های اجتماعی، پرتال وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت در اختیار عموم قرار گرفته است.