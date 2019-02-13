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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۴۷

مقام مسئول در وزارت صنعت:

ورود خودروی جدید امکان پذیر نیست/ خودروهای گمرکی ترخیص می شوند

ورود خودروی جدید امکان پذیر نیست/ خودروهای گمرکی ترخیص می شوند

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مصوبات هیئت وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک گفت: این مصوبات برای واردات خودروهای جدید نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، سید مهدی نیازی در خصوص مصوبات هیئت وزیران برای ترخیص خودروهای موجود در گمرک اظهار کرد: مصوبه ترخیص این خودروها توسط هیئت وزیران در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ ابلاغ شد. این مصوبه در تاریخ ۲۷ دی ماه اصلاح و در این اصلاحیه تاریخ قبض انبارها به ۱۶ مرداد تغییر کرد. در بند ۷ مصوبه هیئت وزیران، ابلاغ این مصوبه به وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و دستور العمل در تاریخ ۹ بهمن از طریق ایشان ابلاغ و در رسانه ها نیز منعکس شد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ روز است بر اساس این دستورالمعل و مصوبه دولت، عملیات ثبت سفارش برای خوردوهای موجود در گمرک اجرائی شده است، گفت: این مصوبه برای واردات جدید خودروهای جدید نیست و صرفا برای خودروهایی است که دارای قبض انبار بوده و موجود در گمرک هستند. بنابراین تغییری در سیایت ها ایجاد نشده و مصوبه ای برای واردات خودرو نداریم.

مدیر کل دفتر مقررات، صادرات و واردات از نکات پیش بینی شده در این دستورالعمل را اصالت قبض انبارها را شمرد و افزود: تایید اصالت قبض انبارها با گمرک و اعلام منشأ ارز توسط وارد کنندگان در بانک مرکزی انجام می شود. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم در خصوص خدمات پس از فروش و نمایندگی این خودروها بررسی و اقدام می کند و برای ترخیص خوردوها مجوز و تاییدیه می دهند و در نهایت این خودروها زیر نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خریداران خودرو با ضوابط این سازمان تحویل می شود.

نیازی خاطرنشان کرد: این دستورالعمل از طریق شبکه های اجتماعی، پرتال وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت در اختیار عموم قرار گرفته است.

کد مطلب 4541590

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