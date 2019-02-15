به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی عمومهدی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جمیعی از پاسداران و بسیجیان کاشانی در حمله تروریستی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن که با حضور مردم همیشه در صحنه برگزار شد، موجب ناامیدی استکباران و افرادی شد که دستشان به خون جوانان آغشته شده بود و بر همین اساس سعی داشتند تا ضربه ای به نظام جمهوری اسلامی وارد کنند.

وی از تجهیز گروهک های تکفیری توسط معاندان جمهوری اسلامی خبر داد و افزود: معاندان جمهوری اسلامی سلاح و امکانات نظامی و بعضا اطلاعات نظامی را در اختیار این گروهک ها قرار دادند و با برنامه ریزی صورت گرفته در شامگاه چهارشنبه طی عملیات انتحاری خودرو حامل مواد منفجره به سمت اتوبوس حاملان پاسداران هدایت و پس از انفجار ۲۷ تن از آنان به مقام رفیع شهادت نائل شدند.

فرمانده سپاه کاشان از ملاقات خانواده شهدای عملیات تروریستی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و ابراز داشت: خانواده های این شهدا به دلیل از دست دادن یکی از بهترین عضو خانواده خود متاثر بودند اما از دیدگاهی دیگر به دلیل تقدیم کردن عضوی از خانواده آنها به نظام مقدس جمهوری اسلامی خوشحال بودند.

وی شهادت این افراد را نشانه مظلومیت پاسداران انقلاب اسلامی دانست و گفت: به خانواده این شهدا تبریک و تسلیت عرض کرده و برای بازماندگان آنان مخصوصا پدران، مادران و فرزندان آنان صبری جزیل از خداوند منان خواستارم.

عمومهدی ضمن اشاره به تغییر برنامه مراسم افزود: چهار تن از شهدای این حادثه تروریستی از منطقه کاشان بودند که بر همین اساس سعی داریم تا مراسمی باشکوه و در خور شان این شهدای مدافع حریم وطن برگزار شود به نحوی که مراسم بدرقه و مراسم وداع با شهدا شنبه ۲۷ بهمن از ساعت ۲۰ از میدان بسیج به سمت ناحیه مقاومت بسیج کاشان برگزار و مراسم تشییع نیز یک شنبه از ساعت ۹:۳۰ صبح به سمت میدان ۱۵ خرداد برگزار می شود.

وی از برگزاری مراسم یادبود شهدای کاشانی حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان خبر داد و ابراز داشت: این مراسم روز دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در سالن بنیاد شهید کاشان واقع در خیابان امام خمینی (ره) کاشان برگزار می شود.