صادرات ۵۰۷میلیون دلاری محصولات شیلات در سال ۹۶/رشد ۴۰برابری تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان شیلات ایران، محمود حجتی در آئین معارفه رئیس جدید سازمان شیلات ایران با بیان اینکه تولید محصولات شیلاتی ایران پس از انقلاب اسلامی ۴۰ برابر رشد داشته است، اظهار داشت: تولیدات شیلاتی کشور از ۳۲ هزار تن در سال ۵۷ به ۱.۲ میلیون تن در سال ۹۶ افزایش یافته که این دستاورد عظیم حاصل اهتمام و اقدامات بی نظیر در حوزه شیلات کشور در ۴۰ سال اخیر است.

وی با تقدیر از مدیران و کارکنان سازمان شیلات،این سازمان را چابک و بهره ور توصیف کرد و گفت: سازمان شیلات نقش موثری در افزایش تولید و درآمدزایی برای کشور داشته و عملکرد آن با موفقیت همراه بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ارتقای رتبه جهانی ایران در تولید محصولات شیلاتی خاطرنشان کرد: رتبه تولید شیلات کشور از حدود هفتادم جهان به رتبه بیست و هفتم رسیده است.

حجتی ادامه داد: در حالی که سایر کشورهای جهان از دانش، تجربه و ابزار و امکانات بالاتری نسبت به ایران برخوردار بوده اند و در طول ۴۰ سال اخیر نیز در مسیر رشد تولید خود حرکت می کردند، این دستاوردها حاصل شده است.

وی اقدامات شیلات ایران را مصداق بهره گیری از ظرفیت های خدادادی انسان و طبیعت برشمرد و افزود: آبزی پروری دریایی، صید در آب های عمیق و دوردست و همچنین پرورش میگو در آب های شور و مناطق کم برخوردار از جمله ظرفیت های طبیعی بوده که با اقدامات شیلات در این دوره به فعلیت رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: بر اساس آمار فائو، ایران در حال حاضر رتبه نوزدهم آبزی پروری و رتبه بیست و هشتم صید در جهان را در اختیار دارد و در پرورش ماهیان سردآبی (قزل آلا) در آب شیرین جایگاه نخست جهان را به خود اختصاص داده است.

حجتی ادامه داد: ایران در تولید صید در منطقه خاورمیانه رتبه نحست و در آبزی پروری در این منطقه رتبه دوم را دارد و در صید تون ماهیان در غرب اقیانوس هند در جایگاه اول است.

وی یادآور شد: صادرات محصولات شیلاتی از ۱۱ میلیون دلار در سال ۵۷ به ۵۰۷ میلیون دلار در سال ۹۶ رسیده است.

حجتی سرانه مصرف آبزیان در سال ۵۷ را یک کیلوگرم عنوان کرد و افزود: سرانه مصرف آبزیان در سال ۹۶ به ۱۱.۲ کیلوگرم ارتقا یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: پرورش ماهی در دریا در سال ۵۷ تقریبا نزدیک به صفر بوده که این میزان در سال ۹۶ به بیش از ۱۴ هزار تن رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی دستاوردهای بخش شیلات را حاصل تلاش و مشارکت دولت و مردم و از جمله افتخارات کشور و نظام دانست و بر ضرورت معرفی و اطلاع رسانی این دستاوردها تاکید کرد.

حجتی با قدردانی از خدمات حسن صالحی رئیس سابق سازمان شیلات ایران، بخش عمده ای از موفقیت های شیلات را حاصل درایت و مدیریت نامبرده در پنج سال گذشته عنوان و از تلاش های وی و همکاران سازمان شیلات تمجید کرد.

پیش بینی تولید ۵ تن خاویار پرورشی در سال جاری

همچنین در این مراسم، رئیس سابق سازمان شیلات ایران گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه کرد و گسترش صید در آب های عمیق و دور،توسعه صید به روش رشته قلاب و آبزی پروری دریایی را از جمله مهمترین رویکردهای این سازمان برشمرد.

صالحی خاطرنشان کرد: در پنج سال اخیر،کارخانه های فرآوری و کنسروسازی به ۵۵۰ واحد و صادرکنندگان به حدود ۸۰ شرکت افزایش یافته است.

وی با پیش بینی تولید ۵ تن خاویار پرورشی در سال جاری گفت: میزان صادرات میگو از ۴۹۰۰ تن در سال ۹۱ به ۲۸ هزار تن در سال ۹۷ رسیده است.

صالحی، سواحل مکران را از ظرفیت های کم نظیر برای توسعه فعالیت های کشاورزی به ویژه آبزی پروری دریایی،پرورش میگو و صنایع مرتبط دانست.

نبی اله خون میرزایی رئیس جدید سازمان شیلات ایران نیز توسعه فعالیت های آبزی پروری و صیادی را از اولویت های این سازمان اعلام کرد و افزود: با همکاری و هم افزایی بخش های تحقیقاتی و اجرایی ریل گذاری مناسبی برای انجام فعالیت های شیلاتی صورت گرفته است.

به گزارش مهر، روز گذشته طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، نبی اله خون میرزایی به سمت معاون وزیر و رییس سازمان شیلات ایران منصوب شد.