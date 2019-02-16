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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۲

تحقیقات آمریکا در خصوص دست داشتن ریاض در فراری دادن متهمان سعودی

تحقیقات آمریکا در خصوص دست داشتن ریاض در فراری دادن متهمان سعودی

یک سناتور دموکرات ایالت «اورگن» آمریکا از آغاز تحقیقات امنیتی این کشور در خصوص دست داشتن دولت عربستان در فراری دادن متهمان سعودی از خاک آمریکا و کانادا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، روزنامه ایالتی «اورگن» آمریکا به نقل از «ران ویدن» یکی از سناتورهای دموکرات این کشور گزارش داد که افسران سرویس های امنیتی فدرال تحقیقات مشترکی را در خصوص فرار متهمان سعودی از خاک آمریکا و کانادا آغاز کرده اند.

بر اساس این گزارش، احتمال دارد که دولت عربستان در فراری دادن اتباع خود از آمریکا و کانادا دست داشته باشد؛ اتباعی که در پرونده های جنایی متهم شده اند.

یکی از معاونان این سناتور آمریکایی اعلام کرد که روند تحقیقاتی مذکور از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده است.

کد مطلب 4543114

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