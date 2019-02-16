استفاده یک وب سایت از هوش مصنوعی برای تولید انبوه چهره های قلابی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، فیلیپ ونگف یک توسعه دهنده و برنامه نویس تحت وب است که سایتی به نام «این شخص وجود ندارد» را به آدرس https://www.thispersondoesnotexist.com راه اندازی کرده است. با ورود به این سایت هر بار چهره انسانی به نمایش درمی آید که کاملا واقعی است، اما در عمل وجود ندارد. با هر بار تازه کردن یا رفرش کردن صفحه نیز چهره جدیدی به کاربر نشان داده می شود.

سایت یادشده هر بار زن یا مردی را نشان می دهد که هر یک از آنها از نظر سن، نژاد و غیره با یکدیگر تفاوت دارند. اما کاربر نمی تواند تشخیص دهد چهره ای که در حال مشاهده آن است غیرواقعی است.

در سایت مذکور از یک شبکه هوش مصنوعی تولید شده توسط شرکت ان ویدیا استفاده شده که از الگوریتمی خاص برای ارتقای نتایج به نمایش درآمده استفاده می کند. این الگوریتم از قابلیت خود آموزی برای ارتقای توانایی های خود برخوردار است.

در برخی موارد تعدادی از چهره های به نمایش درآمده در بخش هایی از صورت و به خصوص چشم ها دارای مشکلاتی هستند، اما طراح این سایت می گوید مشکل یادشده با استفاده از پردازنده های گرافیکی قدرتمندتر و گران قیمت تر ان ویدیا قابل حل است. از این فناوری می توان برای طراحی و نمایش انواع ابزار و اقلام قلابی دیگر هم استفاده کرد.