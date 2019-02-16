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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۹

به ریاست آملی لاریجانی صورت گرفت؛

آغاز جلسه مجمع تشخیص مصلحت با دستور کار بررسی پالرمو

آغاز جلسه مجمع تشخیص مصلحت با دستور کار بررسی پالرمو

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور بررسی نهایی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اکثریت اعضا و با دستور کار بررسی نهایی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) آغاز شد.

 بررسی این لایحه در جلسه قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (روز ۶ بهمن) با حضور تعدادی از فقهای شورای نگهبان، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت اما تصمیم‌گیری درخصوص آن، بدون رای گیری از اعضای مجمع بی‌نتیجه ماند.

گفتنی است، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) یک بار در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و ایرادهایی به آن وارد و به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد اما مجلس بر مصوبه اش اصرار و آن را برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع کرد.

طبق آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تصویب لایحه امروز به کسب حداقل دو سوم آرا نیاز دارد.

گفتنی است کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون مربوط به برنامه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. 

کد مطلب 4543171

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    نظرات

    • ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
      1 3
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      اللهم انصر الاسلام والمسلمین و اخذل الکفار و المنافقین
    • ت ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      بررسی پیوستن به کنوانسیون های خارجی ، اول کار دولت است. اگر درست انجام ندهد یا نتواند تصمیم بگیرد به مجلس می فرستد. وقتی دولت و مجلس کار خودشان را درست انجام ندهند به مجمع ارجاع میشود!
    • IR ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
      0 0
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      جالبه وقتی خرابکاری می شه معلوم نمیشه کی مقصر بوده. بابا با این لوایح هممونو گذاشتن سر کار تا انرژی و وقت بخرن

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