آغاز جلسه مجمع تشخیص مصلحت با دستور کار بررسی پالرمو

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اکثریت اعضا و با دستور کار بررسی نهایی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) آغاز شد.

بررسی این لایحه در جلسه قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (روز ۶ بهمن) با حضور تعدادی از فقهای شورای نگهبان، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و روسای کمیسیون های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت اما تصمیم‌گیری درخصوص آن، بدون رای گیری از اعضای مجمع بی‌نتیجه ماند.

گفتنی است، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) یک بار در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و ایرادهایی به آن وارد و به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد اما مجلس بر مصوبه اش اصرار و آن را برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع کرد.

طبق آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تصویب لایحه امروز به کسب حداقل دو سوم آرا نیاز دارد.

گفتنی است کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون مربوط به برنامه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.