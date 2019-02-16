حامد نگارش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای برپایی سلسله نشستهای عکس در خصوص رویداد عظیم پیاده روی اربعین حسینی(ع)، نشست تخصصی عکس اربعین با حضور خانم امیلی گرت وایت از کشور انگستان برگزار میشود.
وی بیان داشت: امیلی گرث وایت عکاس خبری است که در امسال برای ساخت مستندی درباره بزرگترین اجتماع مذهبی دنیا کیلومترها مسیر پیادهروی اربعین را طی و صحنههایی خارقالعادهای را تجربه کرده که قرار است در این نشست گوشهای از تجربیات خود را بازگو کند.
مدیر برگزاری سلسله نشستهای تخصصی عکس اربعین عنوان کرد: خانم امیلی گرت وایت روز شنبه ۲۷ بهمنماه از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در جمع عکاسان خبری قم و سایر علاقمندان به عکاسی در ساختمان حوزه نمایندگی ولی فقیه در حج و زیارت واقع در خیابان قدوسی تجربیات عکاسی خود از مراسم پیاده روی اربعین حسینی(ع) را برای حاضرین بیان میکند.
نگارش افزود: حضور در این نشست تخصصی عکس با عنوان «دلداده مسیح از اربعین میگوید» علاوه بر عکاسان، برای سایر علاقمندان نیز آزاد است و محدودیتی برای حضور وجود ندارد.
امیلی گرت وایت بیست و پنج ساله، به عنوان فعال و عکاس خبری در موضوعات انسان دوستانه و محیط زیست شناخته شده و او در نقاط مختلف دنیا عکاسی کرده و نمایشگاه آثارش را در کشورهای انگلیس، آمریکا، ایتالیا، یونان، فرانسه، کانادا و ایران برگزار کرده است.
وی در روزهای اخیر با سفر به ایران در شهر مقدس قم نیز حضور یافته که شرکت در این نشست تخصصی عکس یکی از برنامههای این خانم عکاس انگلیسی تبار است.
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