به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، دور ششم جام ستارگان جمعه شب ۲۶ بهمن ماه به پایان رسید و تیم منتخب ایران مقابل منتخب جهان شکست خورد.

در این دور پرهام مقصودلو ،علیرضا فیروزجا و محمدامین طباطبایی برابر حریفان خود به تساوی رسیدند اما امیررضا پوررمضانعلی شکست خورد تا منتخب ایران با نتیجه ۲.۵ بر ۱.۵ مغلوب منتخب جهان شود.

نتایج کامل دور ششم به شرح زیر است:

ایلتاج سفرلی از ارمنستان (۲۶۸۱ ) ۰.۵ – علیرضا فیروزجا از ایران (۲۶۱۸) ۰.۵

اوگنی آلکسیف از روسیه (۲۶۳۹) ۰.۵ - محمدامین طباطبایی از ایران (۲۵۹۰) ۰.۵

مارین بوسیوچیچ از کرواسی (۲۶۱۸) یک - امیررضا پوررمضانعلی از ایران (۲۵۲۹) صفر

سرگئی تیویاکف از هلند (۲۶۱۰) ۰.۵ - پرهام مقصودلو از ایران (۲۶۶۶) ۰.۵

هفدهمین دوره فستیوال بین المللی شطرنج کاسپین کاپ (جام خزر) و سومین دوره جام ستارگان از روز سه شنبه ۲۳ بهمن ماه در سالن همایش های بین المللی منطقه آزاد انزلی آغاز شده است. این دو رویداد در ۶ جدول (یک جدول ستارگان و پنج جدول کاسپین) با حضور بیش از ۷۵۰ بازیکن از ۲۰ کشور دنیا برگزار می شود.