یادمان یک واقف کتاب برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه خانه کتاب به مناسبت پنجاه و یکمین سال وفات پایه گذار انتشارات کلاله خاور با همکاری کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران یادمانی را برای مرحوم محمد رمضانی از پیشگامان تاسیس موسسه های نشر کتاب و از واقفان کتاب برگزار می کند.

مرحوم حاج محمد رمضانی یکی از اهدا کنندگان مهم کتابخانه مسجد اعظم آیت الله بروجردی است. آن مرحوم حدود چهل هزار جلد کتاب چاپی و بیش از سه هزار جلد کتاب خطی به کتابخانه مسجد اعظم اهدا کرده است. ایشان در سال ۱۳۰۲ شمسی «کتابخانه شرق » را تاسیس می کند و پنج سال پس از آن تغییر نام می دهد و با عنوان «کلاله خاور» با سرمایه شخصی به منظور نشر کتاب آغاز به کار می کند.

با وجودی که ابتدا با مشکلات و موانع بسیاری روبرو می شود، اما توانست بیش از هفتصد جلد کتاب چاپ کند. مرحوم رمضانی مدیریت سه مجله مهم را از سال ۱۳۰۲ شمسی تا ۱۳۱۱ شمسی به عهده داشت که هر کدام در نوع خود دارای اهمیت به سزایی هستند. حاج محمد رمضانی در حاشیه کار انتشاراتی و مطبوعاتی به جمع آوری مجموعه ارزشمندی از اسناد، نشریات ادواری و کتب چاپی و کتب خطی نیز پرداخته است.

آیین یادمان مرحوم محمد رمضانی دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ساعت ۱۵:۳۰ در سرای کتاب واقع در خیابان انقلاب اسلامی، بین فلسطین و برادران مظفر جنوبی، پلاک۱۰۸۰، طبقه منهای ۲ برگزار می شود.