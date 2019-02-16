فروش خارجی اوراق قرضه آمریکا در ماه دسامبر رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق داده‌های خزانه‌داری آمریکا که جمعه شب منتشر شد، سرمایه‌گذاران خارجی در ماه دسامبر، با تصور اینکه فدرال‌رزرو نرخ بهره خود را در سال ۲۰۱۹ میلادی بالا می‌برد، حجم بی‌سابقه‌ای از اوراق قرضه آمریکا را به فروش رساندند.

در حالی که میزان فروش خالص اوراق قرضه آمریکا توسط خارجی‌ها در ماه نوامبر، ۱۳.۲ میلیارد دلار بود، در ماه دسامبر ۷۷.۳۵ میلیارد دلار از این اوراق توسط خارجی‌ها به فروش رسانده شده که این، بزرگترین میزان فروش خارجی اوراق قرضه آمریکا از زمان آغاز ثبت تراکنش‌های این اوراق، توسط خزانه‌داری از سال ۱۹۷۸ تا کنون است.

کیم روپرت، مدیر بخش درآمد ثابت جهانی شرکت اکشن اکانومیکس در سن فرانسیسکو، می‌گوید: من فکر می‌کنم در ماه دسامبر، هنوز صحبت‌های زیادی در مورد احتمال این‌که فدرال‌رزرو نرخ بهره خود را امسال هم بالا ببرد، شنیده می‌شود.

فدرال‌رزرو در ۱۹ دسامبر با تایید احتمال نوسانات در بازار و کند شدن اقتصادهای جهان، نرخ بهره خود را بالا برد و به بالا بردن نرخ بهره در چند مرحله دیگر نیز در سال ۲۰۱۹ میلادی اشاره کرد.

روپرت می‌گوید: تا اواخر ماه دسامبر، هنوز لحن فدرال‌رزرو تغییر نکرده بود که این امر باعث شد اوراق قرضه برای سرمایه‌گذاران، جذابیت کمتری داشته باشد.

علی‌رغم فروش بالای اوراق قرضه، سود این سرمایه گذاران افت کرده و از ۳.۰۱ درصد در ابتدای دسامبر، به ۲.۶۹ درصد در انتهای دسامبر رسید.

اما داده‌ها نشان داد که میزان دارایی اوراق قرضه آمریکایی در اختیار چین و ژاپن، دو دارنده بزرگ خارجی این اوراق، در ماه دسامبر افزایش یافته است. در مورد چین، میزان این اوراق از ۱.۱۲۱ تریلیون دلار در ماه نوامبر، به ۱.۱۲۳ تریلیون دلار در ماه دسامبر رسیده است و در مورد ژاپن، این دارایی‌ها از ۱.۰۶ تریلیون دلار در ماه نوامبر به ۱.۰۴۲ تریلیون دلار در ماه دسامبر افزایش یافته است.

همچنین سرمایه‌گذاران خارجی که در ماه نوامبر ۵.۶ میلیارد دلار سهام آمریکایی را فروخته بودند، در ماه دسامبر ۱۸.۲۱ میلیارد دلار دیگر را از این سهام را به فروش رسانده‌اند.