خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - نامجو زحمتکش: دریا از قدیم به‌عنوان منبع برکت برای مردم شناخته می‌شده است و ساحل‌نشینان همواره رزق و روزی خود را از دریا گرفته و برخی با تجارت و برخی با صید و صیادی از این طریق امرارمعاش می‌کرده‌اند.

صیادان با استفاده از ابزار مختلف ازجمله تور، قلاب، گرگور و . . . به کسب روزی از دریا می‌پردازند و هر کس به سهم خود مقداری از این سفره بی‌انتها برمی‌دارد و علاوه بر تأمین نیاز خانواده خود مقداری را نیز به فروش می‌رساند.

در سال‌های اخیر برخی مسائل باعث شده است تا کار و فعالیت صیادان با چالش‌های جدی روبرو شود؛ مسائلی همچون آلودگی‌های زیست‌محیطی و ورود انواع پسماند، فاضلاب و مواد نفتی و مشتقات آن به دریا آسیب جدی به آبزیان وارد کرده است.

استفاده از روش‌های مخرب صید از جمله صید ترال یکی دیگر از تهدیدهای جدی در دریا است که استفاده از این روش صید در سال‌های اخیر باعث نابودی و کاهش قابل‌توجه میزان آبزیان و ماهی‌ها در دریا شده است.

صید ترال یا صید کف‌روب یکی از روش‌های صید است که در آن شناورهای صیادی تورهای خود را در کف دریا پهن می‌کنند و با حرکت خود هر آنچه که در دریا وجود دارد را برمی‌دارند و عملاً نسل آبزیان را با مخاطره جدی روبرو می‌کنند.

«ترال» یا «گوفه» تور ماهیگیری بزرگی به شکل قیف است که از دو طرف به تخته‌هایی متصل است و دنبال شناور در بستر دریا کشیده می‌شود و صیدی که به این شیوه انجام گیرد صید ترال خوانده می‌شود.

این شیوه صید دارای خطرات بسیار زیادی برای آبزیان به‌ویژه آبزیان کف‌زی است و عامل انقراض برخی از آبزیان و نابودی موجودات دریایی مأکول و غیرماکول است.

هرچند که طی سال‌های اخیر صیادان با مشاهده این وضعیت دریا بارها و بارها خواستار برخورد جدی با صیادی به روش ترال شده‌اند، ولی هنوز هم شاهدیم که این روش صید انجام می‌شود و عملاً به حق‌الناس تجاوز می‌شود.

صید ترال باعث آشفتگی و بر هم خوردن توازن در زندگی موجودات دریایی و حتی برهم خوردن چرخه زندگی در کف دریاها می‌شود که تهدیدی بسیار جدی برای نسل آبزیان است و مقابله و برخورد جدی با این صید ضروری است.

صید ترال کف دریا را جارو می‌کند

محمد جمالی فرد یکی از صیادان استان بوشهر با اشاره به وضعیت صید ترال به خبرنگار مهر گفت: ۱۸ سال است که به صیادی مشغول هستم، در این مدت سختی‌های زیادی تحمل کرده و اکنون با صید ترال روبرو هستیم که دریا توسط متخلفان از بین می‌رود.

وی افزود: صید ترال کف دریا را جارو می‌کند و همه آبزیان را به درون تور می‌کشاند اما اقدامی برای صیادان استان بوشهر نشده و هر روز شاهد نابودی ادوات صیادی خود هستند.

جمالی فرد اضافه کرد: پیگیری‌های بدون نتیجه را قبول ندارم زیرا صیاد که به دنبال روزی حلال است هر روز توسط افرادی متخلف و قانون‌شکن در خطر است و پشتیبانی ندارد.

جریمه مانع فعالیت صیادان ترال نشده است

صیادی دیگر به خبرنگار مهر گفت: صیادان منطقه روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شوند زیرا کسی به یاری آنان نمی‌شتابد و اقدامات نتیجه‌ای نداشته است اما صیادان ترال بدون هیچ واهمه‌ای در منطقه صید می‌کنند.

حسین کاردان افزود: صیادان ترال پشتوانه دارند و باوجوداینکه جریمه می‌شوند باز به صید غیرقانونی خود ادامه می‌دهند که امیدواریم مسئولان در این زمینه فکری اساسی کنند.

تور صیادان خالی است

یکی دیگر از صیادان می‌گوید: با نامه‌نگاری و کارهای اداری نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود چراکه صیادان همه زندگی خود را نهاده‌اند اما هیچ درآمدی ندارند و نمی‌توانند مخارج زندگی خود را تأمین کنند.

ماشاءالله واعظ افزود: با صید بی‌رویه و گسترش صید ترال دریا در حال نابودی است و با نابودی دریا همسایگان دریا یعنی ما صیادان نیز نابود می‌شویم، پس چرا کاری نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه مسئولان از صید ترال اطلاع دارند اما اقدامی نمی‌کنند، اضافه کرد: در هیچ کشوری این صید رواج ندارد و این‌گونه صید و تور ممنوع است اما در کشور ما با چنین وضعیت اسف‌باری روبرو هستیم.

ترال در دیگر کشورها ممنوع است

یکی از فعالان حوزه صیادی استان بوشهر به خبرنگار مهر گفت: صید ترال یک صید مخرب بوده و در کشورهای دیگر ممنوع است چرا که ادوات این صید مانند جارو برقی همه‌چیز را جارو و زیستگاه و ذخایر دریایی را نابود می‌کند و هیچ موجودی راه فرار ندارد زیرا که آن‌ها را می‌بلعد.

حسین طاهری‌پور افزود: صید ترال باعث عدم تکثیر آبزیان می‌شود و محیط‌زیست و ذخایر دریایی را نابود می‌کند و امکان رشد یا پرورش آن‌ها وجود ندارد.

نمایندگان استان های جنوبی که صید ترال در محدوده آنان صورت می گیرد مشارکت کنند و با اقدام قانونی موجب بازدارندگی این فعالیت غیرقانونی در دریا شوند

وی اضافه کرد: بردخون به دلیل بستر مناسبی که برای پرورش و رشد آبزیان دارد موردتوجه لنج ها و شناورهای صیادی غیرمجاز قرار گرفته است که در هر موقعیتی اقدام به صید در منطقه مطاف می‌کنند و این‌گونه دریا را به‌سوی نابودی می‌کشانند.

طاهری پور ادامه داد: با وجود صید ترال منابع دریایی به ۶۰ درصد رسیده و به‌مرور نابود می‌شود، مسئولان از این وضعیت اطلاع دارند که امیدواریم در جمع صیادان حاضر شوند و پاسخگوی آنان باشند.

وی خواستار هماهنگی و هم‌اندیشی نمایندگان استان‌های جنوبی شد و گفت: اگر نمایندگان استان‌های جنوبی که صید ترال در محدوده آنان صورت می‌گیرد مشارکت کنند با اقدام قانونی می‌توانند موجب بازدارندگی این فعالیت غیرقانونی در دریا شوند.

نسل آبزیان در خطر نابودی است

امام‌جمعه بردخون گفت: صیادان دو مشکل اساسی دارند که نداشتن اسکله پس از سال‌ها انتظار به‌رغم وعده‌های بسیار و صید ویرانگر «ترال» این دو مسئله اساسی است زیرا صیادان در شرایطی به دریا می‌روند که برخی درگیر بیماری و ناتوانی هستند و از طرفی نداشتن صید و درآمدی از این شغل آنان را آزار می‌دهد.

حجت‌الاسلام سید حسین رکنی حسینی افزود: دریا و منابع دریایی حق‌الناس است و هیچ‌کس حق ندارد این حق طبیعی مردم را ضایع کند زیرا با صید ترال و عدم اقدام عملی مسئولان آبزیان به‌مرور نابود می‌شود.

صیادان با دست خالی به خانه برمی‌گردند

وی اضافه کرد: صیادان با دست‌خالی به خانه برمی‌گردند که از نماینده مجلس، فرماندار، استاندار و همه دولتمردان می‌خواهیم با توجه به اشتغال قشر عظیمی از مردم در دریا اقدامی فوری و اساسی کنند تا چند سال دیگر با دریای خالی و بدون ماهی روبرو نشویم.

انگیزه‌ای برای پیگیری وجود ندارد زیرا کارشکنی‌هایی صورت می‌گیرد و نفوذهایی روی مسائل هست که صید ترال ادامه پیدا کرده است

رکنی حسینی ابراز داشت: انتظار داریم مانع صید ترال شوند و نباید اجازه دهند عده‌ای متخلف به حقوق دیگران تجاوز کنند که امیدواریم پیام صیادان به گوش مسئولان برسد و جلوی ترال گرفته شود.

امام‌جمعه بردخون گفت: زندگی بسیاری از مردم بردخون به دریا وابسته است چرا که مردم این منطقه به مشاغل کشاورزی و صیادی می‌پردازند و هیچ منبع درآمد دیگری ندارند که اگر دریا نیز از آنان گرفته شود آینده تاریکی در انتظار آنان است.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های زیادی صورت گرفته است، اظهار داشت: ۹ سال درباره اسکله صحبت کردیم و نتیجه‌ای نداشت و در ۴ سال اخیر به‌صورت مستمر به صید ترال اشاره کردیم اما انگیزه‌ای برای پیگیری وجود ندارد زیرا کارشکنی‌هایی صورت می‌گیرد و نفوذهایی روی مسائل وجود دارد که صید ترال ادامه پیدا کرده است.

دریا متعلق به همه نسل‌ها است

نماینده جنوب استان در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار مهر گفت: صید و صیادی حق مردم و ساحل‌نشینان است و افرادی که صید ترال می‌کنند مخالف صیادان هستند.

سکینه الماسی افزود: منابع و آبزیان متعلق به نسل امروز و نسل‌های آینده است و همه وظیفه‌داریم در حفاظت از آن بکوشیم و شایسته نیست با تخلف و صید ترال محیط‌زیست دریایی را تخریب کنیم.

صید ترال ضربه‌ سنگینی در پی دارد که علاوه بر قطع سوخت یارانه‌ای این شناورها باید مجوز صید آن‌ها لغو شده و از ورود آن‌ها به دریا جلوگیری شود مجید خورشیدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر هم اظهار داشت: یکی از شیوه‌های مخرب صیادی صید ترال است که ضربه‌های سنگینی را به دریا وارد می‌کند.

وی بر لزوم مقابله جدی با صید ترال تأکید کرد و ادامه داد: صید ترال ضربه‌ سنگینی در پی دارد که علاوه بر قطع سوخت یارانه‌ای این شناورها باید مجوز صید آن‌ها لغو شده و از ورود آن‌ها به دریا جلوگیری شود.

فرماندار شهرستان دیر هم گفت: صید و صیادی از مشاغل سخت و صیادان از شریف‌ترین اقشار جامعه هستند که برای کسب روزی حلال در بدترین تلاش می‌کنند.

کریم علی حسنی ترال را تخلف و صیدی غیرقانونی دانست و گفت: همه باید به قانون و مقررات پایبند باشیم اما عده‌ای افراد دوست دارند از قانون سرپیچی و نسبت به حقوق دیگران بی‌اعتنایی کنند که صید ترال و تضییع حقوق صیادان نمونه آشکاری از تخلف و خلاف قانون عمل کردن است.

شیلات امکانات لازم برای مقابله و برخورد با تخلفات را ندارد

مدیرکل شیلات استان هم گفت: دریا گسترده و تخلفات روزبه‌روز بیشتر می‌شود و شیلات امکانات لازم برای مقابله و برخورد با تخلفات را ندارد اما در زمینه مبارزه با صید ترال در استان کوتاهی نشده است.

عباس‌علی زنده‌بودی افزود: تاکنون نتوانسته‌ایم مانع همه تخلفات در دریا به‌ویژه در زمینه صید ترال شویم اما همه تلاش خود را به کار می‌گیریم تا مانع گسترش صید ترال شویم و برای تحقق این موضوع اقدامات سخت‌گیرانه‌ای علیه صیادان ترال وضع کرده‌ایم و برای «مطاف» تصمیمات خاصی گرفته‌ایم.

وی خواستار همراهی و مشارکت صیادان شد و با یادآوری اینکه در برخوردها ضعف داریم، اضافه کرد: اگر به نتیجه برسند که صیادان ترال با مسئولان شیلات ارتباط دارند من در پیشگاه همه مردم تسلیم هستم.

بنابراین گزارش، صید ترال و ترالرها امروزه در بسیاری از کشورها از دور خارج شده‌اند و روش‌های صید صنعتی نوین نظیر پرساین و صید با قلاب (لانگ لاین) باب شده‌ است اما ترالرها در ایران هنوز روی دورند و نه‌تنها بدون نظارت در آب‌های عمیق با صید گونه‌های رو به انقراض تن کارشناسان و فعالان محیط‌زیست را می‌لرزانند که با ورود به آب‌های ساحلی خواب و خوراک را برای صیادان محلی و بومی هم حرام کرده‌اند.