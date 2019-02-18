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۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۰

نتایج کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد

نتایج دوره کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نتایج دوره کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه www.azmoon.net قرار گرفت.

پذیرفته شدگان این دوره می توانند در روزهای سه‌شنبه ۳۰ بهمن و چهارشنبه یکم اسفندماه به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که در آن پذیرفته شده اند، مراجعه کنند.

همچنین پذیرفته شدگان برای اطلاع از شرایط و ضوابط می توانند راهنمای ثبت نام که در سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس sanjesh.iau.ac.ir قرار گرفته است را مطالعه کنند.

کد مطلب 4544963

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