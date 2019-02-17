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۲۸ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۵۱

الحوثی: کنفرانس ورشو ائتلافی علیه آزادگان بود

الحوثی: کنفرانس ورشو ائتلافی علیه آزادگان بود

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن، کنفرانس ورشو را ائتلافی علیه آزادگان در منطقه دانست و گفت: تهدیدات مطرح شده پس از کنفرانس ورشو ما را نمی‌ترساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در جریان تظاهرات «برائت از خائنان» که در رد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی برگزار شد، اعلام کرد که اتفاقات کنفرانس ورشو ائتلافی علیه آزادگان در منطقه بود.

وی افزود: راهی که انقلاب یمن در پیش گرفته، همبستگی با آزادگان در فلسطین و لبنان است.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در ادامه با اشاره به تجاوز ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان به یمن، تاکید کرد: ما در مقابل چهار سال تجاوز سر تعظیم فرود نیاوردیم و تهدیدات مطرح شده پس از کنفرانس ورشو ما را نمی‌ترساند.

محمد علی الحوثی ادامه داد: افتخار می‌کنیم که در جبهه مقاومت فلسطین و لبنان قرار داریم.

کد مطلب 4545128

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