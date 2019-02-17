  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۰:۲۳

با سخنرانی سردار نقدی؛

مراسم یادبود شهدای مدافع امنیت در کاشان برگزار می شود

مراسم یادبود شهدای مدافع امنیت در کاشان برگزار می شود

کاشان - مراسم یادبود شهدای مدافع امنیت با سخنرانی سردار نقدی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کاشان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهیدان ابراهیم صیادی، ابوالفضل موسوی و سیدثارالله موسوی شهدای مدافع امنیت کاشانی بودند که صبح امروز بر روی دستان شهید پرور کاشان تشییع و در خانه های ابدی خود آرام گرفتند.

مراسم یادبودی به همین مناسب روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در سالن بنیاد شهید کاشان واقع در خیابان امام خمینی (ره) برگزار می شود.

سخنران ویژه این مراسم سردار نقدی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران تنقلاب اسلامی است و حاضران در این مراسم یادبود نیز از نوای گرم جواد حیدر، از همرزمان شهدای مظلوم حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان بهره می برند.

به گزارش مهر، چند شب گذشته در حمله تروریستی گروهک جیش العدل به اتوبوس حامل پاسداران در محور خاش-زاهدان ۲۷ پاسدار از سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان شهید و جمعی نیز مجروح شدند.

کد مطلب 4545144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها