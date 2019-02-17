مراسم یادبود شهدای مدافع امنیت در کاشان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهیدان ابراهیم صیادی، ابوالفضل موسوی و سیدثارالله موسوی شهدای مدافع امنیت کاشانی بودند که صبح امروز بر روی دستان شهید پرور کاشان تشییع و در خانه های ابدی خود آرام گرفتند.

مراسم یادبودی به همین مناسب روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در سالن بنیاد شهید کاشان واقع در خیابان امام خمینی (ره) برگزار می شود.

سخنران ویژه این مراسم سردار نقدی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران تنقلاب اسلامی است و حاضران در این مراسم یادبود نیز از نوای گرم جواد حیدر، از همرزمان شهدای مظلوم حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان بهره می برند.

به گزارش مهر، چند شب گذشته در حمله تروریستی گروهک جیش العدل به اتوبوس حامل پاسداران در محور خاش-زاهدان ۲۷ پاسدار از سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان شهید و جمعی نیز مجروح شدند.