قیمت نفت رکورد ۳ ماهه زد/برنت از مرز ۶۶ دلار عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در ساعت اولیه معاملات روز دوشنبه، به کمک کاهش تولید اوپک و متحدان و تحریمهای آمریکا بر علیه ایران و ونزوئلا، قیمت نفت به بالاترین سطح خود از ماه نوامبر تا کنون رسید.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، برای اولین بار در سال جاری، از ۵۶ دلار فراتر رفت و امروز تا ساعت ۷:۰۹ به وقت تهران، با ۰.۵۲ درصد رشد نسبت به قیمت بسته شده در روز جمعه، به رکورد ۵۶.۲۷ دلار رسید.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت، به رکورد ۶۶.۷۸ دلار رسید و سپس تا ساعت ۷:۱۲ به وقت تهران، در ۶۶.۲۵ دلار تثبیت شد که ۰.۰۶ درصد از قیمت بسته شده روز جمعه بالاتر بود.
برای هر دو بنچمارک نفتی، رکورد امروز بالاترین قیمت آنها از ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ تا کنون است.
در اواخر سال گذشته اوپک و متحدان آن، شامل روسیه، توافق کردند تا برای حذف عرضه مازاد از بازارها و تقویت قیمتها، تولید خود را روزانه ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش دهند.
آنچه بیش از پیش باعث بالا بردن قیمتها شده است، تحریمهای آمریکا بر ضد صادرکنندگان بزرگ اوپک، ایران و ونزوئلا، میباشد.
همچنین ایانزیبانک در یادداشت روز دوشنبه خود نوشت: نشانههای مثبت در مذاکرات تجاری چین و آمریکا به بهبود حالوهوای بازارها کمک کرده است.
اما افزایش تولید نفت خام آمریکا که به رکورد روزانه ۱۱.۹ میلیون بشکه رسیده است و همچنان رو به افزایش است، رشد قیمتها را محدود کرده است.
طبق اعلام شرکت اطلاعات انرژی بیکر هیوز آمریکا، شرکتهای انرژی آمریکایی، هفته گذشته تعداد چاههای نفت فعال تحت حفاری خود را با ۳ حلقه افزایش، به ۸۵۷ حلقه رساندند.
این درحالیست که سال گذشته تعداد کل چاههای نفت فعال آمریکا کمتر از ۸۰۰ حلقه بود.
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