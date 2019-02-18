«ویلایی ها» در شبکه قرآن و معارف سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما، به مناسبت سالروز وفات حضرت ام البنین (سلام الله علیها) و همچنین روز تکریم مادران و همسران شهدا، فیلم سینمایی «ویلایی ها» با کارگردانی منیر قیدی و تهیه کنندگی سعید ملکان روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می رود.

«ویلایی ها» درباره زنانی است که همسرانشان فرمانده جنگ هستند و در جبهه مشغول دفاع از میهن به سر می برند و آنها نیز در اطراف جبهه در یک شهرک، چشم انتظارشان هستند و حوادث گوناگونی را تجربه می کنند.

در این فیلم ثریا قاسمی، طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی شادمان و صابر ابر و نیز بازیگران کودک امیر علی ایمان وند، علیرضا داوری، هستی فرطوسی، سوگل و سوگند بارانی و آوین منصوری به ایفای نقش می پردازند.

فیلم سینمایی «ویلایی ها» روز سه شنبه ۳۰ بهمن ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.