نشست «ظرفیت های تمدنی فقه شیعه» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی تخصصی «ظرفیت های تمدنی فقه شیعه» از سلسله نشست های مطالعات اسلامی علوم انسانی از سوی مرکز تخصصی طوبی ویژه خواهران و برادران برگزار خواهد شد.

در این نشست حجت الاسلام و المسلمین احمد رهدار، رئیس موسسه فتوح اندیشه و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) به تبیین این مبحث خواهد پرداخت.

نشست علمی تخصصی «ظرفیت های تمدنی فقه شیعه» چهارشنبه یکم اسفندماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی واقع در چهارراه خسروی، نبش خیابان آیت الله طبسی برگزار می شود.