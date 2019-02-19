حسن شکراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی ایام حدود ۲۰ روز نوروز امسال پایگاه‌های امدادی فعال‌تر و با تعداد بیشتر در خدمت مسافران هستند، ابراز داشت: با برپایی چادرهای امدادی، نماز و راهنمایان مسافر طی این ایام پرتردد می‌کوشیم تا برای کاهش خطرات جاده‌ای مسافران ترغیب به توقف و استراحت شوند.

وی ضمن بیان اینکه با بهره‌گیری از داوطلبان جوان این جمعیت گروه راهنمایان مسافر در مبادی ورودی شهرها مستقر می‌شوند، اضافه کرد: ارائه برشورهای هلال احمر و اطلاعات لازم برای مسافران، نقشه شهر و استان سمنان، آشنایی با جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی شهرها و برپایی ایستگاه‌های نقاشی کودکان بخشی از اقدامات آن‌ها محسوب می‌شود که البته اقداماتی نظیر عیادت از بیماران و سرکشی به خانواده‌هایی که فرزندی ندارند نیز در دستور کار گروه داوطلبان قرار دارد.

تقویت داروخانه هلال احمر در دستور کار

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بابیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی این جمعیت آموزش و مقابله با بحران و مخاطرات محسوب می‌شود، ابراز داشت: به این منظور طرح‌های مختلفی از جمله خادم در سطح استان اجرایی می‌شود و در آن داوطلبان با مراجعه به درب منازل خانواده‌های خاصی رعایت نکات ایمنی را بررسی می‌کنند.

شکراللهی، آموزش عمومی و اختصاصی امدادگری نیز از جمله برنامه‌های هلال احمر استان سمنان ذکر کرد و گفت: بر این اساس همه ساله تعداد قابل توجهی افراد مورد آموزش قرار خواهند گرفت.

وی به سئوالی پیرامون وضعیت داروخانه هلال احمر اضافه کرد: این مرکز بعد از مدتی تعطیلی مجددا بازگشایی شد که در صورت تخصیص اعتبارات لازم از سوی تهران، امکانات آن افزایش و ارائه خدمات تقویت خواهد شد.

لزوم تقویت مراکز توانبخشی هلال احمر شاهرود

مدیر عامل جمعیت هلال احمر سمنان بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین مراکز اندام مصنوعی کشور در این مرکز این استان قرار دارد، ابراز داشت: در هلال احمر مراکز توان‌بخشی نیز وجود دارد که علاوه بر اندام مصنوعی مرکز فیزیوتراپی، کار درمانی و گفتار درمانی بسیار مجهز نیز در شاهرود مستقر است.

شکراللهی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه جامعه به سمت پیرشدن حرکت می‌کند لذا می بایست در این قسمت برنامه‌ریزی خاصی داشت، اگرچه موارد توان‌بخشی جز وظایف جمعیت هلال احمر نیست اما با کمک به وزارت بهداشت هرکجا لازم باشد حتما این جمعیت حضور خواهد یافت و در واقع می‌کوشیم تا این قسمت را در استان سمنان تقویت کنیم.

وی به سئوالی در خصوص سفر رئیس جمعیت هلال احمر کشور به سمنان، اضافه کرد: در سفر وی به سمنان، راه‌اندازی مرکز توان‌بخشی و مرکز دیالیز در دستور کار قرار گرفت لذا برنامه‌ها در دست پیگری است و رئیس جمعیت هلال احمر کشور در آینده نزدیک به شاهرود نیز سفر خواهد داشت.