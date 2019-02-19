تمدید بخشودگی سود و دیرکرد وام های مسکن با پرداخت یکجا تا آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، مالک آزادیان با اشاره به اجرای طرح وصول مطالبات غیر جاری در راستای اجرای ماده ۲ تبصره ۳۵ قانون بودجه سال جاری، اظهار کرد: با موافقت هیئت مدیره بانک، طرح مذکور تا پایان اسفند ماه سال جاری تمدید شد تا مشتریان بیشتری بتوانند از این امتیاز بهره‌مند شوند.

وی افزود: مشتریانی که اصل تسهیلات دریافتی آنها زیر یک میلیارد ریال باشد و تسهیلات آنها حداکثر تا پایان سال ۹۵ به طبقات غیرجاری انتقال یافته باشد (سررسید آن بگذرد)، می‌توانند با تسویه اصل تسهیلات دریافتی، تا پایان اسفند سال جاری از بخشودگی سود و جرایم متعلقه برخوردار شوند.

آزادیان خاطرنشان کرد: امتیاز مذکور به گروه‌های سه گانه دارای اولویت شامل تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی، مطالبات پرونده‌هایی که از سوی بانک روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته است، مشروط به اینکه مانده اصل تسهیلات بیش از ۵۰۰ میلیون ریال نباشد و مطالبات تسهیلات گیرندگانی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و زندانی شده‌اند، اختصاص پیدا می‌کند.