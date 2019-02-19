۲۰۰ مقاله در ششمین کنفرانس سالیانه «انرژی پاک» ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بانشی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شیراز به عنوان یک کلانشهر پاک به حق میزبان شایسته این رویداد است، انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی زمین گرمایی، انرژی برق آبی، پیل های سوختی زیستی، نیروگاه های انرژی پاک، فناوری های نوین، تبدیل بازیافت و ذخیره سازی انرژی، مدل سازی سیستم های انرژی، سیاست گذاری و اقتصاد و مدیریت انرژی پاک از محورهای کنفرانس یادشده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ مقاله پس از طی مرحله داوری برگزیده شد، عنوان کرد: بیش از ۳۰۰ موسسه و شرکت در زمینه انرژی های پاک به این کنفرانس دعوت شدند.

وی به تشریح برنامه های ششمین کنفرانس سالیانه «انرژی پاک» به میزبانی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز پرداخت و گفت: طی دو روز برپایی کنفرانس، ۲ نشست تخصصی درخصوص انرژی های پاک برگزار خواهد شد. این در حالیست که بیش از ۵ کارگاه تخصصی در حوزه های مختلف با موضوع انرژی در نظر گرفته شده و ۵ سخنران کلیدی دعوت شدند.

به گفته دبیر اجرایی ششمین کنفرانس سالیانه «انرژی پاک»، پروفسور «مز» از کشور آلمان درباره تجربیات این کشور در حوزه استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر به بیان سخنرانی می پردازد.

وی درعین حال عنوان کرد: یک نمایشگاه جانبی برای ارایه دستاوردهای شرکت‌ها و سازمانها در حاشیه این کنفرانس برگزار می شود و حاضران در این رویداد، روز پنجشنبه ۹ اسفندماه از نیروگاه خورشیدی شیراز بازدید می کنند.

سپس علی اکبر گل نشان دبیر علمی ششمین کنفرانس سالیانه «انرژی پاک»، گفت: انرژی یکی از مسایل بزرگ جهان است و همه تلاش بشر بر این بوده که مصرف را کم و بهره وری را زیاد کنند. وی افزود: در سال های اخیر مصرف انرژی با پیشرفته و صنعتی شدن بیشتر می شود، لذا نیاز به انرژی درآینده یک ضرورت است.

گل نشان ادامه داد: در این کنفرانس، مسایل مختلف در زمینه صنعت داریم که محیط زیست محور قرار می گیرد و چگونگی حفظ محیط زیست از اهمیت برخوردار است.

وی توجه به آخرین فناوری های تولید انرژی های پاک را از ویژگی های کنفرانس یادشده دانست و افزود: ذخیره سازی انرژی از مباحث کلیدی است که در این کنفرانس مورد بررسی توسط صاحبنظران و استادان مهندسی مکانیک قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه ششمین کنفرانس سالیانه «انرژی پاک»، صبح چهارشنبه ۸ اسفندماه در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار می شود.