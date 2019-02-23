به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کیهانی رییس فدراسیون دو ومیدانی در جلسه ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک که با حضور وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی المپیک در حال برگزازی است، ابتدا به سهمیه های المپیک ٢٠١٢ و ٢٠١٦ اشاره کرد و اظهار داشت : در المپیک ٢٠١٢ ، ده نَفَر و در المپیک قبلی نیز ده نَفَر از ایران حضور داشتند که از نظر کسب سهمیه این رشته پیشنهاد بوده و در المپیک ٢٠١٢ لندن هم اولین مدال این رشته بدست آمد.

کیهانی ادامه داد : استراتژی فدراسیون دوومیدانی با گذشته تفاوت دارد و دیگر صرفا به دنبال کسب سهمیه حداکثری نیستیم و این بار هدف و اولویت کسب سهمیه کیفی است و در همین راستا پیش بینی ما ٥ سهمیه برای المپیک ٢٠٢٠ است.

رییس فدراسیون دو ومیدانی گفت : همه توانمان را در راستای کسب ٥ سهمیه به کار مَی گیریم تا حضور کیفی در المپیک ٢٠٢٠ داشته باشیم و در این بین مدال آوری نیز در أهداف فدراسیون قرار دارد .از طرفی هر پنج ورزشکار ی که سهمیه المپیک ٢٠٢٠ بگیرد ، در قالب أهداف فدراسیون باید در بازی های آسیایی ٢٠٢٢ هم مدال آور شوند .

کیهانی فرایند کسب سهمیه دو ومیدانی را قرار گرفتن در رنکینگ ، رکورد ورودی و کسب مقام قهرمانی قاره ای عنوان کرد .

رییس فدراسیون دو ومیدانی ادامه داد : برای کسب سهمیه دو ومیدانی ایران در بازی های المپیک ٢٠٢٠ ، ٤١ نَفَر در اردوی آمادگی حضور دارند و مورد حمایت فدراسیون قرار دارند .

کیهانی از حمایت های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک هم تقدیر کرد.

بهزادی نایب رییس بانوان فدراسیون دو ومیدانی و تیمور غیاثی از پیشکسوتان این رشته دقایقی در خصوص موضوعات مختلف دوومیدانی توضیح دادند .