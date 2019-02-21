ششمی تفتیان در مسابقات تور جهانی دوومیدانی دوسلدورف آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن تفتیان دونده سرعت تیم ملی دوومیدانی کشورمان که با هدف حضور در تمرینات آماده سازی خود به پاریس فرانسه سفر کرده است عصر امروز در نخستین رقابت خود در سال ۲۰۱۹ میلادی در مسابقات تور جهانی دوسلدورف آلمان در ماده ۶۰ متر به رقابت با رقبای بین‌المللی خود از جمله بین تیان سو چینی و مایکل راجرز آمریکایی و دوندگانی از کشورهای آمریکا، ترکیه، هلند و آلمان پرداخت.

نفر پنجم مسابقات جهانی داخل سالن بیرمنگام در پایان با ثبت زمان ۶ ثانیه و ۶۸ صدم ثانیه در میان هشت دونده به عنوان ششم دست یافت.

در این رقابت بین تیان سو از کشور چین با زمان ۶.۴۹ ثانیه حائز رتبه نخست و مدال طلا گردید، پس از او برایس رابینسون و مایکل راجرز ازکشور آمریکا هم صاحب مدال‌های نقره و برنز شدند.

* بهاره سلطانی