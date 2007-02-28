برگزاری نمایشگاه کتاب زیر چادر مقدور نیست

حسین معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : سال گذشته در روز آخر نمایشگاه کتاب تهران طوفانی رخ داد که باعث شکستن درخت ها و کنده شدن چادرها شد؛ بنابراین تصمیم فعلی مشخص نیست چگونه گرفته شده است .

وی افزود : البته مصلی تهران فضاهای سقف داری هم دارد که هنوز نمی دانیم گنجایش غرفه بندی برای چه تعداد ناشر را دارد و باید هنوز منتظر بمانیم .

مدیرعامل تعاونی ناشران مشهد گفت: ناشران مشهدی هنوز در مورد شرکت نکردن در نمایشگاه کتاب نظری ندارند و تصمیم ناشران تهرانی به شرکت یا عدم شرکت در نمایشگاه کتاب تهران هنوز در میان ناشران شهر مشهد مطرح نشده و یا حداقل من نشنیده ام .

وی خاطرنشان کرد : برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در محل هایی مانند ورزشگاه آزادی و دیگر مناطقی که گفته شده است ممکن نیست .