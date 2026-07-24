به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، درباره جزئیات آتشسوزی در شهرک صنعتی عباسآباد اظهار کرد: ساعت ۱۴:۱۸ امروز وقوع یک مورد آتشسوزی در شهرک پلاستیک واقع در جاده خاوران، شهرک صنعتی عباسآباد (علاقهوند) به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله چهار ایستگاه آتشنشانی به همراه خودرو حامل تجهیزات تنفسی و تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند. آتشنشانان در کمتر از پنج دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند یک سوله دو طبقه به مساحت حدود یکهزار مترمربع که محل نگهداری مواد پلاستیکی بود، به طور کامل شعلهور شده است.
ملکی ادامه داد: بر اثر شدت حریق، بخش جلویی و ضلع غربی سوله تخریب شده بود. آتشنشانان از سه ضلع غربی، جنوبی و شرقی عملیات مهار آتش را آغاز کردند و همزمان از چندین رشته لوله، از جمله یک مانیتور زمینی، برای اطفای حریق استفاده شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران با بیان اینکه آتش در حال حاضر تحت کنترل درآمده و عملیات وارد مرحله لکهگیری شده است، گفت: پس از اطمینان از خاموش شدن کامل شعلهها، محل ایمنسازی و برای بررسی علت وقوع حادثه تحویل کارشناسان خواهد شد.
وی در پایان درباره تلفات این حادثه اظهار کرد: خوشبختانه این آتشسوزی تاکنون هیچگونه تلفات جانی نداشته است، اما در جریان عملیات اطفای حریق، یک آتشنشان دچار مصدومیت شد که برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
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