لزوم تسریع در احداث ساختمان فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه برنامه‌های سفر خود به بندرعباس، از مرکز فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار بندرعباس بازدید کرد و در جریان روند تکمیل آن قرار گرفت.

سید احمد موسوی، در این بازدید در خصوص تجهیزات و بخش‌های مختلف این مجموعه نکاتی را عنوان کرد و اظهار داشت: باید همه امکانات برای افزایش کیفیت خدمات و تأمین نیازهای درمانی و توانبخشی ایثارگران معزز به کار گرفته شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان کرد: منابع و تأمین تجهیزات پی‌گیری شود تا در هفته دولت این مرکز فرهنگی، ورزشی و توانبخشی افتتاح شده و ایثارگران معزز بتوانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

موسوی تأکید کرد: اجرای طرح‌های توسعه‌ای با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی متخصص، باید مد نظر قرار گیرد و برای اجرایی شدن آنها طبق برنامه زمانی تعیین شده برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد. توسعه این زیرساخت‌ها، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی و ارائه خدمات پایدار به خانواده معظم شهدا و ایثارگران است.

معاون رئیس‌جمهور همچنین از پروژه در حال ساخت ساختمان اداری بنیاد شهید استان بازدید و تأکید کرد: این پروژه تا دهه فجر به بهره‌داری برسد.

ساختمان فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار هرمزگان که بلوک توانبخشی بازیرساخت عرصه آن به متراژ ۲۷۰۰ شامل بخش‌های اورژانس، توانبخشی، مرکز تصویربرداری و دندانپزشکی است دارای ۲طبقه آماده بهره‌برداری است. حدود ۹۵درصد پروژه آماده شده و در نظر است برای هفته دولت آماده افتتاح باشد.