تجلیل از خادمان ستاد نماز جمعه گناوه در آستانه پنجم مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرا رسیدن پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و روز نماز جمعه، آیین تجلیل از خادمان خواهر و برادر ستاد نماز جمعه بندر گناوه پس از اقامه نماز عبادی ـ سیاسی جمعه، با حضور حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی، امام جمعه شهرستان، و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، از جمعی از خادمان ستاد نماز جمعه که با روحیه‌ای جهادی و خالصانه در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این فریضه الهی نقش‌آفرینی می‌کنند، با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

امام جمعه گناوه ظهر جمعه در این برنامه ، بر نقش سازنده نماز جمعه در ارتقا بصیرت دینی و سیاسی جامعه، ایجاد وحدت، تقویت امید و ارتباط مؤثر بین مردم و مسئولان تأکید کرد و گفت: موفقیت و اثرگذاری نماز جمعه، حاصل تلاش جمعی طیفی از نیروهای دلسوز، خالص و مؤمن در حوزه‌های مختلف است.

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی‌حسینی، افزود: ستاد نماز جمعه به همه مردم تعلق دارد و هر کسی که به هر شکلی در برگزاری این فریضه الهی نقش‌آفرینی کرده، در ثواب و اثرات آن شریک است و بر خود لازم می‌دانیم از زحمات همه این عزیزان تشکر و قدردانی کنیم.

در این آیین، موذنان، مکبران و قاریان جوان و نوجوان ستاد نماز جمعه که با حضور مستمر و فعالیت‌های فرهنگی و معنوی خود در برپایی نماز جمعه مشارکت مؤثری دارند، به صورت ویژه مورد تجلیل قرار گرفتند.

این مراسم با هدف قدردانی از تلاش‌های ارزشمند خادمان نماز جمعه، تکریم فعالان فرهنگی و مذهبی و تشویق نسل جوان به حضور مؤثر در سنگر عبادی، فرهنگی و اجتماعی نماز جمعه برگزار شد.