واعظی درگذشت آیت الله مومن را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در پیامی در گذشت آیت الله مومن را تسلیت گفت.

متن پیام وی به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

رحلت عالم جلیل القدر، حضرت آیت الله محمد مؤمن، موجب تاثر و تالم فراوان شد.

این فقیه مجاهد و یار دیرین امام (ره) و رهبری که علاوه بر ترویج علمی و عملی آموزه های اصیل اسلامی، در تمامی مراحل حساس و سرنوشت ساز انقلاب حضوری نقش آفرین داشت؛ در مسئولیت های مهمی چون عضویت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان، نیز با مشی اعتدالی و وحدت بخش، منشا خدمات ارزنده و ماندگاری شدند.

اینجانب مصیبت فقدان این عالم ربانی را محضر رهبر معظم انقلاب، حوزه های علمیه و همه یاران و دوستداران آن مرحوم تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همجواری با ائمه اطهار(ع) و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.