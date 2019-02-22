  1. سیاست
  2. دولت
۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

باصدور پیامی؛

واعظی درگذشت آیت الله مومن را تسلیت گفت

واعظی درگذشت آیت الله مومن را تسلیت گفت

رئیس دفتر رئیس جمهور در پیامی ضمن تسلیت درگذشت ِآیت الله مومن گفت: ایشان در تمامی مراحل حساس و سرنوشت ساز انقلاب حضوری نقش آفرین داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در پیامی در گذشت آیت الله مومن را تسلیت گفت.

متن پیام وی به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

رحلت عالم جلیل القدر، حضرت آیت الله محمد مؤمن، موجب تاثر و تالم فراوان شد.

این فقیه مجاهد و یار دیرین امام (ره) و رهبری که علاوه بر ترویج علمی و عملی آموزه های اصیل اسلامی، در تمامی مراحل حساس و سرنوشت ساز انقلاب حضوری نقش آفرین داشت؛ در مسئولیت های مهمی چون عضویت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان، نیز با مشی اعتدالی و وحدت بخش، منشا خدمات ارزنده و ماندگاری شدند.

 اینجانب مصیبت فقدان این عالم ربانی را محضر رهبر معظم انقلاب، حوزه های علمیه و همه یاران و دوستداران آن مرحوم تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و همجواری با ائمه اطهار(ع) و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

کد مطلب 4549156

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه