بیهوش شدن سرمربی تیم ملی فوتبال مصر به خاطر درگیری دو زن!

به گزارش خبرنگار مهر، یک درگیری خانوادگی برای حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، به اتفاقی جنجالی تبدیل شد. حسن که همراه دو همسر خود در بار یکی از هتل‌های شناخته‌شده حضور داشت، پس از آغاز مشاجره میان آنها و بالا گرفتن درگیری، از حال رفت و به بیمارستان منتقل شد.

بر اساس گزارش رسانه‌ «ole»، دو همسر حسام حسن پس از نشستن با یکدیگر وارد مشاجره شدند و در ادامه درگیری آنها شدت گرفت. حتی گفته شده اشیایی میان آنها پرتاب شده و درگیری فیزیکی نیز رخ داده است. در نهایت کارکنان هتل برای جدا کردن آنها وارد عمل شدند.

شدت این اتفاق به حدی بود که حسام حسن به دلیل فشار عصبی و استرس ناشی از درگیری، بیهوش شد و به سرعت به یک مرکز درمانی در همان منطقه انتقال یافت. دلیل آغاز این درگیری هنوز مشخص نشده است، اما رسانه‌های محلی اعلام کرده‌اند که وضعیت جسمانی سرمربی تیم ملی مصر خوب است.

با وجود دخالت پلیس در این ماجرا، هیچ‌یک از دو زن تاکنون شکایت رسمی علیه دیگری ثبت نکرده‌اند. با این حال، اختلافات پس از این اتفاق به فضای مجازی و رسانه‌های محلی نیز کشیده شده و نزدیکان دو طرف با انتشار مطالبی، یکدیگر را مسئول این درگیری معرفی کرده‌اند.

حسام حسن یکی از چهره‌های سرشناس فوتبال مصر و از بزرگ‌ترین مهاجمان تاریخ این کشور محسوب می‌شود. او سال‌ها برای تیم ملی مصر بازی کرد و رکوردهای متعددی به ثبت رساند و پس از پایان دوران بازیگری نیز وارد عرصه مربیگری شد. او در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز هدایت تیم ملی مصر را بر عهده داشت.

لازم به ذکر است که مصر یکی از حریفان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 بود که مصاف دو تیم با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.