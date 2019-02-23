به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از منابع وابسته به دولت واشنگتن می‌گوید چنانچه دولت کاراکاس مانع از عبور کمک‌های آمریکا از مرزهای ونزوئلا شود، اوایل هفته آینده تحریم‌های جدیدی علیه نیکلاس مادورو رئیس جمهوری مشروع این کشور اعمال خواهد شد.

این درحالی است که مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا و اعضای گروه لیما متشکل از برخی کشورهای آمریکای لاتین، قرار است روز دوشنبه در بوگوتا پایتخت کلمبیا با یکدیگر دیدار کنند.

بسته به اینکه دولت کاراکاس چه اقدامی در مواجهه با محموله‌های آمریکایی خواهد داشت، کشورهای حاضر در نشست بوگوتا درباره اقدام بعدی خود علیه مادورو تصمیم خواهند گرفت.

گفتنی است مادورو پیشتر ارائه کمک‌های آمریکا به اپوزیسیون ونزوئلا را نشانه‌ای از مداخله‌جویی واشنگتن در امور داخلی کاراکاس تلقی کرده بود.

این در حالی است که حدود ۷.۵ تن دارو و کمک‌های بهداشتی از سوی روسیه در اختیار دولت مشروع کاراکاس قرار گرفته و مادورو می‌گوید که با کمک‌های اتحادیه اروپا نیز مخالفتی ندارد.

حدود یک ماه پیش، خوان گوایدو رئیس کنگره ملی ونزوئلا، با برخورداری از حمایت آمریکا، مشروعیت مادورو را زیر سوال برد و عنوان ریاست جمهوری را از وی غصب کرد.