  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷

سه بازیکن ویژه استقلال با آماری خاص

سه بازیکن ویژه استقلال با آماری خاص

تیم فوتبال استقلال در حالی توانست بر پارس جنوبی جم غلبه کند که جدیدترین چهره این تیم در این بازی نخستین گلش را برای آبی پوشان زد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران از هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر موفق شد میهمانش پارس جنوبی جم را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد تا ۳۱ امتیازی شده و جایگاهش را در رده پنجم جدول تثبیت کند.

شاگردان شفر در حالی برنده این بازی مهم شدند که یکی از گلهای آنها توسط بازیکن حریف زده شد و دیگر گل شان توسط بازیکنی به ثمر رسید که نخستین حضورش در جمع آبی‌پوشان را تجربه می‌کرد.

آیاندا پاتوسی بازیکن خبرساز آبی پوشان که با کش و قوس فراوان مجوز بازی‌اش از سوی سازمان لیگ صادر شد، نه تنها باعث شد بازیکن پارس جنوبی به اشتباه دروازه خودی را باز کند، بلکه خودش زننده گل دوم استقلال بود تا برای اولین بار و در نخستین بازی‌اش با پیراهن استقلال برای این تیم گلزنی کرده باشد.

پیش از این اسماعیل گونکاولس دیگر بازیکن جدید آبی پوشان که در نیم فصل دوم به خدمت گرفته بودند هم در همان نخستین بازی‌اش برای این تیم موفق به گلزنی شده بود.

مرتضی تبریزی هم یکی دیگر از بازیکنان استقلال است که در نخستین حضورش در زمین با پیراهن استقلال موفق به گلزنی شد. تبریزی در هفته سوم و مقابل تراکتورسازی این کار را انجام داد.

تبریزی، ایسما و پاتوسی ۳ بازیکن این فصل آبی پوشان هستند که در اولین حضورشان در ترکیب آبی پوشان موفق به گلزنی شده‌اند تا از این نظر آمار جالب توجهی داشته باشند.

استقلال تنها تیم در لیگ برتر است که ۳ بازیکن این تیم در اولین حضورشان در بازیهای آنها موفق به گلزنی شده‌اند.

کد مطلب 4549478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها