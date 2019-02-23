به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: پارسال از شرکت‌های ارتباطاتی خواستم هزینه هدایای نوروز را صرف زلزله زدگان کنند.

وی خطاب به مدیران شرکتهای ارتباطی گفت: امسال نیز بیایید به‌جای خرید هدایا برای مدیران دستگاه‌ها یا تبلیغات، امکانات حداقلی را برای روستای بی‌نظیر گردشگری ⁧ «دَرَک⁩» فراهم کنیم تا اقتصاد مردم عزیز آن‌جا رونق گیرد و به «درک» رفتن یک سفر جذاب شود.

به گزارش مهر، «درک» یکی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان است که به دلیل آنکه در محل تلاقی دریا با کویر واقع شده است یکی از جاذبه های گردشگری کشورمان به شمار می رود.