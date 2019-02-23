محمدجواد حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تدوین آیین نامه طرح ترافیک خبرنگاران اظهار داشت: فردا در جلسه مشترک کمیسیون فرهنگی اجتماعی و کمیسیون عمران و حمل و نقل که با حضور معاون حمل و نقل شهردار تهران برگزار می شود، در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

آغاز ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاران بعد از نهایی شدن آیین نامه

علی عالی مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک هم در این‌باره به مهر گفت: ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاران بعد از نهایی شدن آیین نامه در خصوص نحوه واگذاری آرم‌ها انجام خواهد شد.