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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران به مهر خبر داد

تصمیم‌گیری در خصوص آیین نامه طرح خبرنگاران در کمیسیون مشترک

تصمیم‌گیری در خصوص آیین نامه طرح خبرنگاران در کمیسیون مشترک

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران گفت: فردا در جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی و حمل و نقل در خصوص آیین نامه طرح ترافیک خبرنگاران تصمیم گیری می شود.

محمدجواد حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تدوین آیین نامه طرح ترافیک خبرنگاران اظهار داشت: فردا در جلسه مشترک کمیسیون فرهنگی اجتماعی و کمیسیون عمران و حمل و نقل که با حضور معاون حمل و نقل شهردار تهران برگزار می شود، در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

آغاز ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاران بعد از نهایی شدن آیین نامه

علی عالی مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک هم در این‌باره به مهر گفت: ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاران بعد از نهایی شدن آیین نامه در خصوص نحوه واگذاری آرم‌ها انجام خواهد شد.

کد مطلب 4549926
نورا حسینی

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