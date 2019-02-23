به گزارش خبرگزاری مهر، فردا یک شنبه پنجم اسفند ماه ۹۷ یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تالار شورا از ساعت ۹ صبح برگزار می شود.

در ابتدای این جلسه محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا و سپس سید آرش میلانی رییس کمیته محیط زیست شورا نطق پیش از دستور خود را قرائت خواهند کرد.

در ادامه نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه " کاهش ترافیک و آلودگی هوا در محدوده های مرکزی شهر تهران در سال ۹۸ بررسی خواهد شد.

گزارش درآمد و هزینه شهرداری تهران در شش ماهه اول سال ۹۷ در این جلسه ارائه خواهد شد.

همچنین لایحه اصلاحیه شهرداری درباره دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران بررسی و سپس صورت جلسه بیستم و بیست و یکم کمیسیون نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تهران مورد برررسی قرار می گیرد.

در ادامه این جلسه اعتراض ۶ پلاک ثبتی دیگر به اعتراض کمیسیون ماده ۷ باغات شهر تهران بررسی می شود.

در انتهای این جلسه شورا وارد بررسی لایحه اصلاح مصوبه الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه ساماندهی و یکپارچه سازی مراکز امداد و نجات در شهر تهران می‌شود.