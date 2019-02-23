به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین نوری زاده رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد، طی حکمی ضمن تقدیر از زحمات حجت الاسلام مجتبی صداقت سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز، حجت الاسلام والمسمین حجت اله ذاکر را به عنوان معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد منصوب کرد.

در این حکم آمده است؛

برادر ارجمند، جناب آقای حجت الاسلام آقای حجت الله ذاکر

خداوند متعال را سپاسگزاریم که توفیق انجام مسئولیت در جایگاه خدمتگزاری به مسجد، این کانون ذکر، عبادت، اندیشه و معرفت را به ما ارزانی فرمود. فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و بیانیه راهگشای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که ترسیم کننده گام دوم برای رسیدن به آرمان بزرگ تمدن اسلامی است و تأکید و تأیید ایشان بر افزایش چشمگیر عیار معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه و رونق بی سابقه مساجد و فضاهای دینی ایجاب می‌نماید که برنامه ریزی برای تحقق مسجد برقرار و تلاش برای رسیدن به الگوی مسجد طراز اسلامی به عنوان ماموریت مهم این مرکز با اهتمام ویژه پیگیری گردد و حوزه تخصصی فرهنگی ـ اجتماعی، نقش موثری در این زمینه ایفا نماید. لذا ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و فعالیت های مجدانه، دلسوزانه و اثرگذار جناب حجت‌الاسلام آقای مجتبی صداقت در دوره سرپرستی، با اعتماد به الطاف خداوند متعال و ذیل توجهات حضرت ولیعصر (ارواحنا له‌الفداء) جنابعالی را که بحمدالله برخوردار از نیروی جوانی و سوابق و تجربیات مرتبط در این بخش هستید، به عنوان «معاون فرهنگی و اجتماعی» منصوب می‌نمایم.

مقتضی است با اغتنام سرمایه‌های به‌دست‌آمده، فرصت‌های پیش‌رو و پشتوانه اسناد و منابع مدون دانش مدیریت مسجد، اولویت‌های زیر را به عنوان وظایف اصلی پیگیری نمایید:

۱ ـ اجرای طرحهای مصوب و ابلاغی در حد امکانات و اعتبارات تخصیصی

۲ ـ تمرکز بر اجرای راهبرد فرهنگ سازی و استقرار نظام مدیریت فرهنگی مسجد

۳ ـ تداوم تدوین اسناد و منابع پشتیبان به ویژه سند الگوی خدمات اجتماعی مساجد

۴ ـ پیگیری برای تشکیل و تقویت شوراهای فرهنگی مساجد و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های آن

۵ ـ برنامه‌ریزی برای گسترش حضور جوانان در مساجد و ترویج گفتمان نهضت مسجد سازی

۶ ـ توجه به بحث فضای مجازی و مدیریت بهینه کاربردی آن در سطح مساجد

۷ ـ تامین و تولید محصولات و محتوای مناسبتی و مطلوب جهت بهره برداری مساجد و ائمه جماعات

۸ ـ اهتمام به ترویج و جریان‌سازی فرهنگ و ادبیات مسجد انقلابی و مقابله با فرهنگ بی تفاوتی در مساجد

۹ ـ الگوسازی و تلاش برای شناسایی و معرفی مساجد الگو و موفق

۱۰ ـ ارتباط تعریف‌شده با صدا و سیما برای تشکیل و تقویت قرارگاه رسانه ای مسجد

توفیقات روز افزون جنابعالی را از درگاه پروردگار مسئلت می نمایم.