گوگل بازی های آنلاین ارائه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، به نظر می رسد گوگل قصد دارد وارد دنیای بازی های آنلاین شود.

این شرکت در نظر دارد خدمتی شبیه Netflix برای بازی های رایانه ای بسازد. شرکت نتفلیکس در حقیقت یک رسانه سیال و تولیدکننده مجموعه‌های تلویزیونی آمریکایی است که بیش از ۷۵ میلیون مشترک دارد.

به هرحال خبر مذکور در حالی اعلام می شود که خدمت بازی های رایانه ای احتمالا در ماه آتی عرضه شود. از سوی دیگر در ماه آتی کنفرانس توسعه دهندگان گوگل نیز برگزار می شود.

طبق اخبار موجود گوگل قصد دارد در همین راستا یک قطعه سخت افزاری به بازار عرضه کند که ارزانتر از «ایکس باکس» شرکت مایکروسافت یا «پلی استیشن» سونی باشد.

علاوه بر آن احتمالا گوگل یک خدمت عضویت در بازی نیز ارائه کند که در آن از فناوری نوینی استفاده می شود که نخستین بار در Project Stream رونمایی شد.

کاربران می توانند در گوگل کروم بازی های رایانه ای را انجام دهند و برای این منظور کافی است فقط دسته کنترل ایکس باکس یا پلی استیشن خود را در اختیار داشته باشند. البته علاوه بر آن به اینترنتی با سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه نیاز دارند.

با این وجود احتمال دارد گوگل کنسول بازی مخصوص خود را همراه این خدمت عرضه کند.

به هرحال آزمایش های Project Stream ماه گذشته پایان یافت. از سوی دیگر این شرکت هفته گذشته دعوتنامه هایی برای یک سخنرانی در کنفرانس توسعه دهندگان گوگل نیز ارسال کرده که در ۱۹ مارس انجام می شود. اما هیچ جزئیاتی درباره محتوای این سخنرانی ارائه نکرده است.