به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه راه اندازی آزمایشگاه الکترومغناطیسی حوزه فضایی کشور گفت: بحث جدی که هم اکنون در دست انجام داریم خرید ماهواره ملی با همکاری بین المللی است که برای آن پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی در کمیسیون تنظیم مقررات صادر تصویب شده است.

آذری جهرمی گفت: بخش خصوصی در حال مذاکره برای دریافت این پروانه است تا بتواند ماهواره ای را خریداری کرده و در مدار ژئوی زمین که ما نقاط مداری آن را در اختیار داریم، قرار دهد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تا دو سال آینده این نقاط مداری در فضا متعلق به ایران است، گفت: امیدواریم در مهلت مقرر بتوانیم ماهواره ای را در این نقاط قرار دهیم تا مدیریت آن به صورت کامل در اختیار ما باشد.

وی با بیان اینکه اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی صادر شده و فراخوان آن برای فعالیت اپراتور، اعلام شده است، گفت: نقاط مداری برای ماهواره های در ارتفاع بالا (ژئو) و ماهواره های زمین آهنگ در ارتفاعات مداری بالا قرار می گیرد. این نقاط تنها مربوط به ماهواره های ژئو است.

آذری جهرمی توضیح داد: در زمینه ماهواره دوستی و پیام از آنجایی که این ماهواره ها در مدار پائین زمین (لئو) تعریف شده بود، برای آن نقاط مداری به ثبت نرسیده بود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: نقاط مداری تنها برای ماهواره های ژئو به کشورها اختصاص داده می شود و ما نیز برای ساخت ماهواره ژئو هم اکنون دارای نقاط مداری هستیم و ساخت این ماهواره ملی را با جدیت پیگیری می کنیم.

ساخت سه ماهواره بومی سال آینده به اتمام می رسد

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه آینده ایران در صنعت فضایی روشن است و با اتکا بر دانش جوانان امروز موفق به تکمیل چرخه آزمایشگاه فناوری فضایی شده ایم، گفت: برنامه فضایی ما به جدیت در حال پیشروی است و تجربه هایی که از ماهواره دوستی و پیام داشته ایم را آنالیز و مدون کرده تا برای پروژه های بعدی مورد استفاده قرار دهیم.

وی تأکید کرد: این تجربیات در مجموعه وزارت دفاع برای ماهواره بر و در مجموعه سازمان فضایی ایران برای ماهواره مورد استفاده قرار می گیرد.

آذری جهرمی در مورد برنامه های مدون سال آینده در حوزه فضا نیز اظهار داشت: فرآیند تحویل ماهواره مخابراتی «ناهید یک» به وزارت دفاع برای قرار گرفتن در مدار آغاز شده است و ما پیش بینی می کنیم خرداد این اتفاق رخ دهد و یک ماهواره مخابراتی عملیاتی شود.

وی افزود: ۵۰ درصد مراحل ساخت ماهواره «ناهید یک» در دولت دهم و ۵۰ درصد آن در دولت یازدهم انجام شد و در دولت دوازدهم این ماهواره به اتمام رسید و هم اکنون بخش فضایی کشور مشغول فرآیندهای آن است که در مدار قرار گیرد.

آذری جهرمی تصریح کرد: در شهریور ماه سال ۹۸ نیز ماهواره سنجشی ظفر که در دولت یازدهم و دوازدهم پیگیری ساخت آن انجام شده را تحویل خواهیم گرفت و فرآیند تحویل آن به وزارت دفاع برای قرار گرفتن در مدار را پیش خواهیم برد.

وزیر ارتباطات گفت: این ماهواره یک ماهواره سنجش از دور است که در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار می گیرد.

آذری جهرمی ادامه داد: در بهمن ماه سال آینده نیز ساخت ماهواره پارس یک که در دولت یازدهم آغاز و در دولت دوازدهم ادامه یافت، به اتمام می رسد.

وزیر ارتباطات گفت: پارس یک، یک ماهواره سنجشی با دقت تصویر برداری ۱۰ متر است که می تواند نیازهای زیادی از صنعت فضایی کشور را برطرف کند.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به توانمندی های خوبی که این پروژه ها برای ما رقم می زند، این برنامه ها با موفقیت عملیاتی شود.

مزاحمت های پیامکی ۵۰ درصد کاهش یافت

وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت پیامک های مزاحم تبلیغاتی و پیگیری وی برای متوقف کردن آن خاطرنشان کرد: براساس نظر سنجی از مردم ۵۰ درصد آنها از کمتر و متوقف شدن این پیامک ها احساس رضایت کردند.

جهرمی با تأکید بر اینکه برنامه کنترلی برای متوقف کردن این مزاحمت ها در حال پیگیری است، گفت: اگر چه پیامک های تبلیغاتی هنوز به طور کامل متوقف نشده اند اما باید توجه داشت که پشت این موضوع یک اقتصاد نهفته است و باید بتوانیم برای این مشاغل امکان تبلیغات قانون مند و ارزان قیمت فراهم کنیم.

وی افزود: اگرچه این موضوع وظیفه وزارت ارتباطات نیست اما ما از کسب و کارهای نوپا خواستیم در حوزه دیجیتال مارکتینگ پیشنهادات خود را برای فراهم کردن ابزارهای تبلیغاتی این مشاغل به ما ارائه دهند و امیدواریم با آغاز سال جدید در این زمینه به موفقیت هایی برسیم.

وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به توسعه ارتباطات روستایی مطابق با برنامه ششم توسعه تأکید کرد: هم اکنون سه درصد روستاهای کشور بدون توجه به سکنه، فاقد ارتباط هستند.

آذری جهرمی ادامه داد: مطابق با برنامه ششم توسعه باید ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار که حدود ۴۶ هزار روستا می شوند، ارتباطات کامل (تلفن، موبایل و اینترنت) داشته باشند. در حالی که در حال حاضر تعداد روستاهای دارای ارتباط کامل، ۶۶ درصد است و از میان ۶۴ هزار روستای کشور، ۳ درصد بدون توجه به سکنه، فاقد ارتباط هستند که ما در برنامه داریم به زودی ارتباطات را در کل روستاها کامل کنیم و تلاش می کنیم این پروژه تأمین اعتبار شود.

وزیر ارتباطات در خصوص اینکه در صورتی که سرور شبکه اجتماعی اینستاگرام در کشور باشد آیا این موضوع به صرفه تر نخواهد بود؟ خاطرنشان کرد: اینکه CDN ها در کشور مستقر شوند به لحاظ هزینه ای به طور قطع مقرون به صرفه تر خواهد بود. اما اگر این مسائل سیاسی با مسائل تکنیکی تداخل یابد، خیلی نمی تواند منطقی پیش رود.

وی همچنین در مورد کلاهبرداری هایی که از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه صورت می گیرد نیز گفت: در این آفت، اپراتورها نیز دخیل هستند و ما در حال بررسی برای مقررات گذاری و یا نظارت در این عرصه با تنظیم قواعد بالا دستی هستیم. در این حال پرونده های مربوط به کلاهبرداری های خدمات ارزش افزوده، تلفن همراه در حال پیگیری است و جلوی تخلفات را گرفته و با آن برخورد می کنیم.