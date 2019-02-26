اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای اجرای عملیات آبخیزداری در کرمانشاه

غلامرضا چامه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در سطح ۲۰ هزار هکتار در سال جاری شروع شد که عمدتا شامل بندهای سنگی، ملاتی، گابیونی، خشکه چین، گوراب، حوضچه های طولی ذخیره آب، سامانه های سطوح آبگیر، بانکت بندی، تراس بندی، جنگل کاری، کپه کاری، بذرکاری، تهیه نقشه های کاداستر و حفاظت عرصه های منابع طبیعی است.

به گفته معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، حدود ۱۵ هزار هکتار عملیات آبخیزداری اجرا شده و ۵۰۰۰ هکتار در دست اقدام است که پیش بینی می‌شود تا پایان فروردین ماه باقی عملیات مربوطه به پایان رسد.

وی افزود: اعتبار اختصاص داده شده از محل صندوق توسعه ملی بیش از ۲۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون نیمی از آن تخصیص یافته است.

چامه خاطرنشان کرد: این اعتبارات در سطح ۱۴ حوزه آبخیز داخل ۱۰ شهرستان کرمانشاه، اسلام آبادغرب، دالاهو، گیلانغرب، سرپل ذهاب، جوانرود، پاوه، سنقر و کلیایی، صحنه و کنگاور هزینه شده است.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: موانع سر راه عمدتا به دلیل شرایط نامساعد جوی مخصوصا بارش برف و باران در مناطق مربوطه بوده است.