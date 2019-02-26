زن جایگاه حقیقی خود در نظام هستی را فراموش کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی، صبح سه شنبه در دیدار با جمعی از بانوان و مشاورین امور خانواده دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: زن به واسطه فرهنگ غربی جایگاه خود در نظام هستی را فراموش کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی درباره جایگاه مادر در نظام هستی، بیان کرد: واژه مادر علاوه بر عالم انسانی در همه قواعد مادی و معنوی اصولا به زیر ساخت‌های اصلی هر چیزی اطلاق می‌شود.

عبادی با بیان اینکه امروزه غرب زن را تبدیل به یک ابزار مادی تبدیل کرده است، ادامه داد: این در حالی است که در فرهنگ دینی و آیات قرآن کریم از زنی چون فاطمه زهرا(س) به عنوان معجزه و کوثر پیامبر(ص) نام برده می‌شود.

وی افزود: علمای بزرگی چون فخر رازی در بین دانشمندان اهل سنت به این نکته در تفاسیر خود اشاره کرده‌اند که باقی ماندن نسل حضرت فاطمه(س) بعد از قرن‌ها معجزه الهی و تحقق وعده خداوند در سوره کوثر است.

نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی گفت: نسل حضرت زهرا(س) نه فقط از منطر کمی بلکه از بعد کیفی قابل توجه است و از این منظر بسیاری از علما و اندیشمندان از نسل بابرکت این بانوی بزرگ جهان اسلام هستند.

عبادی با اشاره به اینکه امام(ره) یکی از برکات حقیقی نسل حضرت فاطمه(س) می باشد، اظهار کرد: انقلابی که توسط فرزند فاطمه زهرا(س) امام خمینی تحقق پیدا کرد توسط بسیاری از علما وعده داده شده بود.

وی یادآور شد: در دنیای امروز ما با نفاق‌ها و درویی‌های متعددی مواجه هستیم و باید از بین دعواهای جناحی و رسانه‌ای و در فضای حقیقی و مجازی حق را یافته و مسیر را با صلابت ادامه دهیم.