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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۲۶

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی:‌

زن جایگاه حقیقی خود در نظام هستی را فراموش کرده است

زن جایگاه حقیقی خود در نظام هستی را فراموش کرده است

بیرجند- نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی گفت: زن در جهان امروز به واسطه فرهنگ غربی جایگاه خود در نظام هستی را فراموش کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید علیرضا عبادی، صبح سه شنبه در دیدار با جمعی از بانوان و مشاورین امور خانواده دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: زن به واسطه فرهنگ غربی جایگاه خود در نظام هستی را فراموش کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی درباره جایگاه مادر در نظام هستی، بیان کرد: واژه مادر علاوه بر عالم انسانی در همه قواعد مادی و معنوی اصولا به زیر ساخت‌های اصلی هر چیزی اطلاق می‌شود.

عبادی با بیان اینکه امروزه غرب زن را تبدیل به یک ابزار مادی تبدیل کرده است، ادامه داد: این در حالی است که در فرهنگ دینی و آیات قرآن کریم از زنی چون فاطمه زهرا(س) به عنوان معجزه و کوثر پیامبر(ص) نام برده می‌شود.

وی افزود: علمای بزرگی چون فخر رازی در بین دانشمندان اهل سنت به این نکته در تفاسیر خود اشاره کرده‌اند که باقی ماندن نسل حضرت فاطمه(س) بعد از قرن‌ها معجزه الهی و تحقق وعده خداوند در سوره کوثر است.

نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی گفت: نسل حضرت زهرا(س) نه فقط از منطر کمی بلکه از بعد کیفی قابل توجه است و از این منظر بسیاری از علما و اندیشمندان از نسل بابرکت این بانوی بزرگ جهان اسلام هستند.

عبادی با اشاره به اینکه امام(ره) یکی از برکات حقیقی نسل حضرت فاطمه(س) می باشد، اظهار کرد: انقلابی که توسط فرزند فاطمه زهرا(س) امام خمینی تحقق پیدا کرد توسط بسیاری از علما وعده داده شده بود.

وی یادآور شد: در دنیای امروز ما با نفاق‌ها و درویی‌های متعددی مواجه هستیم و باید از بین دعواهای جناحی و رسانه‌ای و در فضای حقیقی و مجازی حق را یافته و مسیر را با صلابت ادامه دهیم.

کد مطلب 4552720

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