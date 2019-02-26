به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام فرزانه کرمپور؛ (نویسنده و) دبیر برگزاری جایزه ادبی بهمن، هیأت بررسی و انتخاب این جایزه ادبی، ضمن قدردانی از تمام شرکتکنندگان، داستانهای منتخب و راهیافته به مرحله نهایی را به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر معرفی کرد:
ارزش (خدیجه معصومی)، بادبادک (فرشته لالایی)، به من مربوطه (فاطمه نصیری ماهینی)، ترمه نابُر (رحمان چوپانی)، تیرانداز (حسام زمردی)، خانه پدری (شهرام ریاحیفر)، زایشی از نو (فرشته اختری)، عروسی تمام شد (سهیلا بیات مختاری)، فرزند آدم (حامد معصومی)، کرایه (علی معتمدی)، مژدگانی (آسیه مشکی).
از میان یازده داستان فوق، نفرات اول تا سوم جوایز خود را در روز جمعه، دهم اسفند ماه ۹۷ طی مراسمی در خانه کتاب نشر دف دریافت میکنند. همچنین یازده داستان معرفی شده و راه یافته به مرحله نهایی، در یک جلد کتاب، به چاپ میرسند. طبق شرایط اعلام شده، کتاب مجموعه داستانهای جایزه ادبی بهمن که به منظور معرفی استعدادهای ادبی تازه تولید میشود، تنها شامل نخستین اثر چاپی برگزیدگان است.
بر اساس اعلان دبیرخانه جایزه ادبی بهمن، متقاضیان شرکت در این جایزه ادبی، هر سال میتوانند از یکم اسفندماه تا پایان تیرماه سال بعد، آثار خود را به نشانی دبیرخانه (واقع در خانۀ کتاب نشر دف: پل سیدخندان، خیابان میرمطهری، حد فاصل بین شریعتی تا سهروردی، پلاک ۶۴، به شمارۀ تماسهای: ۸۸۵۰۱۸۱۲- ۸۸۵۰۱۶۴۶) ارسال کنند.
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