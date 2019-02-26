جلسه اضطراری وزارت خارجه پاکستان پس از نقض حریم هوایی این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به از روزنامه پاکستان، «شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه پاکستان پس از نقض حریم هوایی این کشور توسط جنگنده هندی، تشکیل جلسه اضطراری داد.

گزارش‌ها حاکی است اسلام آباد قصد دارد در این جلسه اضطراری در مورد گزینه‌های محتمل و واکنش‌های ممکن با مسئولین ارشد سیاسی خود رایزنی کند.

وزیر امور خارجه پاکستان همچنین طی اظهاراتی ضمن محکومیت شدید این اقدام هند گفت که ارتش پاکستان هر لحظه برای دفاع از خاک این سرزمین آماده است و هند هوشیار باشد که در صورت هرگونه اقدام متجاوزانه علیه پاکستان، شکست سختی خواهد خورد.

قریشی در ادامه گفت که سران هند برای پیشبرد اهداف انتخاباتی خود، امنیت منطقه را به بازی گرفته اند و کشور مستقل پاکستان را تهدید به منزوی کردن در جهان می کنند.

وی همچنین تاکید کرد که نباید مردم را فریب داد، بنابراین به صورت واضح اعلام می کنم که کشور در معرض تهدید و خطر است و بنابراین مردم باید آماده باشند.

قریشی در ادامه گفت که البته ضرورتی برای ایجاد ایجاد ترس و نگرانی در مردم نیست چرا که محافظین وطن برای مقابله با هر گونه اقدام متجاوزکارانه ای آمادگی کامل دارند.

وی افزود که ما بهای سنگینی را برای مبارزه با تروریسم داده ایم و خواهان امنیت هستیم بنابراین به دهلی نو اخطار می دهم که دست از تهدید پاکستان بردارد در غیر این صورت با پاسخ سختی مواجه خواهد بود.

لازم به ذکر است که صبح امروز ژنرال «آصف غفور» سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که یک جنگنده هندی به قصد ورود به «مظفر آباد» مرکز کشمیر تحت کنترل پاکستان، با عبور از خط کنترل مرزی کشمیر (LOC) حریم هوایی پاکستان را نقض کرده است.

وی در ادامه گفت که با عملیات به موقع ارتش پاکستان این جنگ از منطقه گریخت.

متعاقب حمله اخیر در منطقه «پلوامه» در کشمیرِ تحت کنترل هند و کشته شدن ۴۴ نظامی این کشور، تنش ها بین هند و پاکستان بالا گرفته است.

به دنبال این حادثه، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند با متهم کردن پاکستان به دست داشتن در این حمله گفت که ما واکنش مناسب انجام می دهیم و به همسایه مان اجازه نمی دهیم که ثبات ما را برهم بزند.

این در حالی است که دولت هند از شواهد قطعی درباره دخالت پاکستان در این حمله خبر داده اما اسلام آباد هر گونه ارتباط با این حمله را به شدت رد کرده است.

همچنین در پی حمله مرگبار به اتوبوس حامل نیروهای پلیس هندوستان در کشمیر، «آرون جیتلی» از وزیران هندی اعلام کرد که امتیازات تجاری را درباره پاکستان لغو می‌کند و با انجام اقدامات احتمالی دیپلماتیک از بابت انزوای کامل این کشور مطمئن می‌شود.

وی افزود: این اقدامات شامل لغو امتیازات تجاری ارائه شده به پاکستان بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی است.

وزارت خارجه هندوستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما از دولت پاکستان می‌خواهیم تا حمایت از تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی را که از داخل این کشور عملیات خود را انجام می‌دهند، متوقف کرده و زیر ساخت‌های آنها را منهدم و نابود کند.

وزارت خارجه پاکستان نیز این حمله را موضوعی بسیار نگران کننده دانست اما در بیانیه ای اعلام کرد: ما ادعای عناصر دولت هندوستان و رسانه‌ها را که بدون تحقیقات به دنبال مرتبط کردن این حمله به کشور پاکستان هستند، رد می‌کنیم.

افزون بر این نخست وزیر پاکستان ضمن اعلام آمادگی کشورش برای همکاری با هند در خصوص تحقیقات در مورد حمله اخیر کشمیر در پاسخ به تهدیدات دهلی گفت: اگر هند حمله کُند، بدون درنگ پاسخ خواهیم داد.