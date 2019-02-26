به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ۵ منبع آگاه به رویترز خبر دادند که تاجران هندی محمولههای شکر خام خود را برای تحویل در ماه مارس و آوریل، به ایران ارسال خواهند کرد. این اولین فروش شکر به ایران در ۵ سال اخیر است و در شرایطی که ایران تحت تحریمهای آمریکا، به دنبال امنیت غذایی است، انجام میشود.
ایران برای استفاده از روپیههایی که از فروش نفت به هند، سومین مصرفکننده بزرگ نفت جهان، به دست آورده است، به خرید شکر از این کشور رو آورده است.
تحت تحریمهای آمریکا، ایران به سیستم مالی جهانی، شامل دلار آمریکا، برای انجام تراکنشهای مربوط به فروش نفت، دسترسی ندارد.
انبارهای تاجران هندی ۱۵۰ هزار تن شکر خام را برای تحویل در ماه مارس و آوریل تخصیص دادهاند، که قیمت بدون هزینه حمل هر تن آن، بین ۳۰۵ تا ۳۱۰ دلار خواهد بود.
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