گلدمن ساکس: قیمت نفت موقتا به ۷۵-۷۰ دلار خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، طبق پیشبینی گروه بانکداری گلدمن ساکس، قیمتهای نفت پتانسیل آن را دارند که تا ۱۳ درصد نسبت به سطح کنونی افزایش یابند و این افزایش قیمت زودگذر خواهد بود.
تحلیلگران این بانک به رهبری جفری کوریه، در یادداشتی گفتند: عربستان سعودی در حال حاضر با سرعتی بیش از آنچه تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا بتوانند جبران کنند، از تولید خود میکاهد، که این باعث به وجود آمدن شکافی در عرضه بازار شده است، که میتواند قیمت نفت برنت را در آینده نزدیک به محدوده ۷۵-۷۰ دلاری برساند. در همین زمان اختلال در تولید و عرضه نفت ونزوئلا، در ماههای پیشرو افزایش خواهد یافت.
کوریه گفت: در ماه مارچ و آوریل امسال، بازارهای نفت به شدت با محدودیت مواجه خواهند شد که این قیمتها را تا محدوده ۷۵-۷۰ دلار بالا میبرد، اما این فضای بازار موقتی و زودگذر خواهد بود، که پیشبینی قبلی گلدمن در مورد این که برنت امسال را با قیمت ۶۰ دلاری به پایان میبرد، تایید میکند.
قیمت نفت برنت که در اواخر سال گذشته با سقوط ۳۵ درصدی مواجه شد، تا به اینجای سال ۲۰۱۹ با توافق کاهش تولید اوپک پلاس، توانسته است ۲۳ درصد جهش کند.
نشانههای پیشرفت و آرامش در مذاکرات و روابط تجاری بین آمریکا و چین، باعث بهبود چشمانداز تقاضا شده است.
کوریه میگوید: عربستان سعودی در نظر دارد در ماه مارچ ۵۰۰۰۰۰ بشکه در روز، کمتر از سهمیه تعیینشده خود تولید کند. با آغاز در جدید تحریمهای آمریکا، لااقل ۱۰۰ هزار بشکه در روز از صادرات ونزوئلا کم شده است و در صورتی که راهحل سیاسیای پیدا نشود، این میتواند منجر به افت روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکهای صادرات شود.
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