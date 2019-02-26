پرداخت وام شهریه به دانشجویان تا سقف ۸۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸، بندهای تبصره ۹ این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند (الف) این تبصره، تسهیلات بانک‌ها به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و با اولویت احداث خوابگاه‌های متأهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه استفاده کنند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.

نمایندگان همچنین بند (ب) تبصره ۹ را به تصویب رساندند که به موجب آن صد درصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌ شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۷ تا سقف هشتصد میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به خزانه‌داری کل‌کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود.

همچنین بر اساس بند (ج) تبصره ۹، مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.