هند پهپاد پاکستانی را سرنگون کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان.دی.تی وی، نیروهای مرزی هند یک فروند پهپاد متعلق به پاکستان را در منطقه مرزی گُجَرات هدف حمله قرار داده و آن را سرنگون کردند.

سقوط پهپاد شناسایی متعلق به پاکستان همزمان با انجام برخی تمرینات نیروهای هندی در منطقه مرزی صورت گرفته است.

تنش‌ها میان پاکستان و هند، اخیراً و بعد از حمله انتحاری به نیروهای پلیس هند در کشمیر افزایش یافته است. در این حمله انتحاری بیش از ۴۰ نیروی پلیس هندی که در اتوبوس بودند، با انفجار یک خودروی انتحاری در کنار اتوبوس، جان خود را از دست دادند.

دولت هند، پاکستان را متهم می‌کند که به این گروه‌های تروریستی فضا و امکان فعالیت داده است. دولت پاکستان همواره این اتهام را رد کرده است.

پاکستان در روزهای اخیر چندین بار و به روش‌های مختلف هند را تهدید کرده که اگر اقدامی علیه اسلام‌آباد انجام دهد، واکنش نشان خواهد داد.