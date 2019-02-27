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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

فرمانده انتظامی دماوند خبر داد؛

دستگیری باند سارقان اماکن خصوصی در آبسرد

دستگیری باند سارقان اماکن خصوصی در آبسرد

دماوند- فرمانده انتظامی دماوند از دستگیری باند سارقان اماکن خصوصی در آبسرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن محمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در فرمانده انتظامی دماوند اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی با شیوه مشخص در حوزه شهرآبسرد ، موضوع به طور ویژه در دستور کار عوامل کلانتری ۱۳آبسرد قرار گرفت.

محمدی افزود: عوامل کلانتری ۱۳ آبسرد با انجام تحقیقات پلیسی و بررسی های همه جانبه سطح شهر موفق به شناسایی و دستگیری یکی از سارقان مزبور حین سرقت در مناطق ویلایی شهر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان دماوند افزود: پس از دستگیری متهم و دلالت به یگان با استفاده از شیوه و شگردهای فنی و پلیسی، وی نسبت به ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی و معرفی دیگر همدستان خود اعتراف نمود.

فرمانده انتظامی دماوند گفت: پس از انجام اقدامات قانونی متهم دوم بهمراه مالخر در شهرستان پردیس دستگیر و مقادیری از اموال مسروقه نیز در محل کار مالخر کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

محمدی با بیان اینکه موفقیت پلیس در کشف جرائم نتیجه تعامل با شهروندان است، افزود: بدون مشارکت و همراهی شهروندان، حصول امنیت مطلوب مقدور نیست؛ لذا از شهروندان تقاضا می شود ضمن توجه به اقدامات پیشگیرانه، هرگونه تردد مشکوک خودرو و افراد تابلو را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4554014

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