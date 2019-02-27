دستگیری باند سارقان اماکن خصوصی در آبسرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن محمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در فرمانده انتظامی دماوند اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی با شیوه مشخص در حوزه شهرآبسرد ، موضوع به طور ویژه در دستور کار عوامل کلانتری ۱۳آبسرد قرار گرفت.

محمدی افزود: عوامل کلانتری ۱۳ آبسرد با انجام تحقیقات پلیسی و بررسی های همه جانبه سطح شهر موفق به شناسایی و دستگیری یکی از سارقان مزبور حین سرقت در مناطق ویلایی شهر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند افزود: پس از دستگیری متهم و دلالت به یگان با استفاده از شیوه و شگردهای فنی و پلیسی، وی نسبت به ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی و معرفی دیگر همدستان خود اعتراف نمود.

فرمانده انتظامی دماوند گفت: پس از انجام اقدامات قانونی متهم دوم بهمراه مالخر در شهرستان پردیس دستگیر و مقادیری از اموال مسروقه نیز در محل کار مالخر کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

محمدی با بیان اینکه موفقیت پلیس در کشف جرائم نتیجه تعامل با شهروندان است، افزود: بدون مشارکت و همراهی شهروندان، حصول امنیت مطلوب مقدور نیست؛ لذا از شهروندان تقاضا می شود ضمن توجه به اقدامات پیشگیرانه، هرگونه تردد مشکوک خودرو و افراد تابلو را بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.