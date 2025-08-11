کاهش ۲۴ درصدی جرایم در دماوند طی چهار ماه گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، بعد از ظهر دوشنبه، در مراسم تجلیل از خبرنگاران به مناسبت هفته خبرنگار، از کاهش ۲۴ درصدی جرایم طی چهار ماه گذشته در دماوند خبر داد و گفت: کشف یک پرونده پیچیده سرقت و دستگیری قاتل از موفقیتهای اخیر پلیس دماوند بوده است.
ملکی با اشاره به روند کاهشی جرایم در شهرستان دماوند اظهار داشت: طی چهار ماه گذشته شاهد کاهش ۲۴ درصدی جرایم در سطح شهرستان بودهایم که این موضوع حاصل همدلی، همراهی و مشارکت فعالانه مردم با پلیس و تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی است.
وی با اشاره به کشف یک پرونده پیچیده سرقت و شناسایی و دستگیری قاتل در دماوند افزود: در این پرونده، همدست متهم نیز در یکی از استانهای کشور شناسایی و دستگیر شد که نشان از اشراف اطلاعاتی و عملکرد عملیاتی موفق پلیس دارد.
فرمانده انتظامی دماوند با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی شفاف و صحیح به مردم تصریح کرد: یکی از اولویتهای ما، ایجاد اعتماد عمومی از طریق آگاهیرسانی بهموقع و دقیق است.
ملکی همچنین با تقدیر از زحمات خبرنگاران، بر لزوم تقویت امید، آگاهی و بصیرت اجتماعی در فضای عمومی جامعه تأکید کرد و اقدامات چهار ماه گذشته پلیس را «شاخص و قابل تقدیر» عنوان کرد.
فرمانده انتظامی دماوند از اجرای دو طرح ویژه برای ساماندهی تردد موتورسیکلتها و برخورد با خودروهای سنگین متخلف در معابر شهری خبر داد.
ملکی در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرای طرحهای ضربتی در سطح شهرستان گفت: در قالب این طرحها، تعدادی موتورسیکلت متخلف جمعآوری و دو دستگاه موتور سنگین که تردد آنها در سطح شهر غیرمجاز بود، توقیف شد.
وی با بیان اینکه برخی از این موتورسیکلتها صرفاً برای پیست طراحی شدهاند و تردد آنها در معابر شهری باعث اخلال در نظم عمومی میشود، تأکید کرد: ایجاد سر و صدا، بینظمی و مزاحمت برای شهروندان از جمله مواردی است که پلیس بهصورت قاطع با آن برخورد خواهد کرد.
فرمانده انتظامی دماوند از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مرتبط با وظایف پلیس، موضوع را به سامانههای انتظامی اطلاع دهند و گفت: هدف اصلی پلیس، تأمین امنیت و ایجاد آرامش پایدار در سطح شهرستان است.
